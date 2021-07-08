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新興市場短期高收益債穩定特質 受升息影響較小

兆豐國際投信
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兆豐國際投信新興市場短期高收益債新興市場高收益債新興債市升息

隨著全球經濟逐漸走出疫情陰霾，討論央行何時要開始將貨幣政策正常化聲音浮現，目前市場預估 FED 在 2023 年升息，若因為通膨持續增溫而出現提早升息，債券相關商品將承壓，如同 2021 年年初時，美國公債殖利率急升，為債券市場帶來較大的壓力，面對利率即將反轉，利差較低、存續期間較長的固定收益商品影響較大，此時，短期債券的低存續期間的優勢便會顯現，受到影響較小。

兆豐國際新興市場短期高收益債基金經理人洪偉倫表示，新興市場基本面轉佳，加上資金尋找收益，新興債市能夠提供較高的殖利率，吸引資金回流新興債市，今年上半年的流入量高過去五年平均值，統計一年中每月的資金流入狀況分布，過去下半年通常為資金流入旺季，在經濟持續復甦下，資金流入新興債市仍可期待。

在企業體質方面，由於新興市場企業的營收和獲利也回溫，且持續降低財務槓桿，市場陸續下調今年底的違約率預估，從財務槓桿來看，新興市場高收益債的財務槓桿與投資等級相當，低於高收益債，顯示體質相對穩健，加上新興市場短期高收益債券具備低波動的特性，加上收益具累積性，建議可將其納入投資組合，以平衡整體投資組合的波動。

統計過去五年，下半年新興市場基金資金呈現淨流入

資料來源： J.P. Morgan.，2021/6/15
資料來源： J.P. Morgan.，2021/6/15

註：本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本資料係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，不代表基金未來績效。

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