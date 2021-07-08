新興市場短期高收益債穩定特質 受升息影響較小

隨著全球經濟逐漸走出疫情陰霾，討論央行何時要開始將貨幣政策正常化聲音浮現，目前市場預估 FED 在 2023 年升息，若因為通膨持續增溫而出現提早升息，債券相關商品將承壓，如同 2021 年年初時，美國公債殖利率急升，為債券市場帶來較大的壓力，面對利率即將反轉，利差較低、存續期間較長的固定收益商品影響較大，此時，短期債券的低存續期間的優勢便會顯現，受到影響較小。

兆豐國際新興市場短期高收益債基金經理人洪偉倫表示，新興市場基本面轉佳，加上資金尋找收益，新興債市能夠提供較高的殖利率，吸引資金回流新興債市，今年上半年的流入量高過去五年平均值，統計一年中每月的資金流入狀況分布，過去下半年通常為資金流入旺季，在經濟持續復甦下，資金流入新興債市仍可期待。

在企業體質方面，由於新興市場企業的營收和獲利也回溫，且持續降低財務槓桿，市場陸續下調今年底的違約率預估，從財務槓桿來看，新興市場高收益債的財務槓桿與投資等級相當，低於高收益債，顯示體質相對穩健，加上新興市場短期高收益債券具備低波動的特性，加上收益具累積性，建議可將其納入投資組合，以平衡整體投資組合的波動。

統計過去五年，下半年新興市場基金資金呈現淨流入

資料來源： J.P. Morgan.，2021/6/15

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