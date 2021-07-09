遠距建設 3D列印為何得到美國股神青睞？

「鋼鐵人」大戰「航海王」，已經成為今年台灣股市最有話題的「頂上之戰」。特別是鋼鐵，上海鋼筋期貨價格從 2019 年底就持續上竄，再加上中國宣布取消鋼鐵出口退稅遇到美國擴大基礎建設計畫，這場全球「搶鋼」大戰逐漸升溫，進而推升概念股股價。美國鋼鐵公司 (NYSE-US)，今年至今就上場超過 40%，另外以鋼鐵製造與廢金屬回收為主要業務的史尼索鋼鐵工業公司 (SCHN-US），今年至今也上漲超過 50%。

創富礦工：3D 列印是基礎建設的現在進行式

創富礦工不建議投資人只著眼搶盡市場關注的「鋼鐵人」；就算要因應趨勢佈局，應該擴大眼光，先穩坐在下一波浪潮錢。

「3D 列印確實是可以考慮的切入點，」創富礦工分析。雖然 3D 列印不是新技術，但是今年起「3D 列印建築」、「列印社區」甚至「建造雨林」已經出現在媒體版面。發展十年至今距離「商業成熟」階段已不再遙遠，「技術成熟」已經相當穩定，可說是萬事兼備只欠東風。

何謂東風？創富礦工提醒，面對基礎建設重大議題，投資人應該扭轉傳統造橋鋪路、大興土木的概念「市場永遠都會維持供需均衡，當貨櫃訂不到鋼鐵無處瘋狂飆，就會有新的競爭者加入。「市場不會永遠有這麼好賺的事，航運也就是一種傳輸方式。找不到礦砂，必定有其他原物料可以代替。4G 進入 5G，剛剛好就踩在下一波投資浪潮前。」透過快速通訊發法，工程師、建築師已經不需要在現場製圖，芬蘭早已經有 3D 列印房屋、3D 列印大樓，現在通訊速度更快，3D 列印基礎建設已經不遠。「5G 就是 3D 列印時代的東風，站在風口上，豬也會飛！」更重要的，所有建築築資料都可以提前架設在雲端，客戶跟設計師、工程師一切的技術、修圖全都在雲端進行。

切入非傳統安全領域，國防、醫學也能應用

創富礦工指出， 5G 加上 3D 列印技術正要深入的基礎建設領域，勢必將挑戰航運產業。「就像 30 年前所說的網路革命一樣，我們從飛鴿傳書一路進展到航運信件，電子傳送逐漸發展成最終形態，沒有任何一個產業可以擺脫傳輸速度，不夠快，就會很快被時代淘汰。」歷經數十年，網路基因已經根植在人心，這時候任何產業被網路取代大概都不奇怪。

3D 列印之所以能走出與傳統製造工法截然不同的路，關鍵在於「大規模客製化」這個特點。只要製作合適設計圖，3D 列印技術就能精準堆疊出需要的設備，從材料塗層到機體架構，修改設計圖就能在短時間轉換製造標的。換句話說，就像是在前線戰場或手術台上，直接部署一台快速製造設備。能夠符合這種具敏捷性與彈性的基礎建設需求，正是許多 3D 列印類股即便 EPS 尚未轉正，仍能在近年股價大放異彩。

「別的開發應用也沒有停止」總部位於比利時，在美國 Nasdaq 上市的 Materialise(NTLS-US)，提供 3D 原型製造、軟體開發，及生物醫學研究，包括從事骨科、生物醫學軟體和工程、印刷心血管模型解決方案之開發。自 2020 年起至今確實出現一波股價漲勢，雖然後續募資引發股權稀釋，導致股價短期性大幅下跌今年至今近乎腰斬，但是長線投資人方舟投資（ARK）與景順資產管理公司（Invesco Ltd）仍分別持有 14.21% 與 5.64% 股份。

相對而言，1986 年就成立的 3D System(DDD-US)，同時也是全球最大的 3D 列印機開發公司，今年漲勢更為強勢，今年至今漲幅 244.89%！另外還有 ExOne (XONE-US)，這家總部位於美國賓州，在 2005 年創立的 3D 列印公司，主力是 3D 列印設備的製造與銷售，主要客戶在美國、德國與日本。雖然去年 EPS 還沒翻正，但今年至今股價大漲 114.51%，而且每股價格不過 20.10 美元。

前述提到的三間公司，目雖然去年 EPS 未能翻正（MTLS: -0.13; DDD：-1.27; XONE: -0.86）但是普遍已經呈現利潤與成本的黃金交叉，雖然目前不是龍頭科技股，但是發展潛力無窮。創富礦工建議，3D 列印相關的 ETF，「PRNT」，近一年漲幅也有 80.30%。

創富礦工認為「我們正面臨 Four Mega Trends 後最新一波浪潮，線上線下的交互替換，勢必呈現再一次黃金交叉。股市，就是未來致勝之鑰。」

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證券公司理財專員

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日商投信 理財協理

外商銀行 分析師、投資顧問

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紐約市立大學財金科學碩士、台大經濟系畢業

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