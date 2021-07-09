中國稀土條例今年推出 概念股狂歡

做為科技產品的核心製造原料「稀土」，隨著美中兩國緊張局勢升高，雙方均積極針對這個重要稀有原料進行布局。中國國務院高調宣布 2021 年立法工作計劃將擬定稀土管治條例，接著轄下工信部跟進表態在最短時間內推出《稀土條例》。

受到中國產業政策的利多刺激，周五 (9 日) 港股相關概念股應聲走揚，中國稀土 (769-HK) 周五一度狂飆 8%，且股價保持在高檔震盪、中國鋁業 (2600-HK) 則是狂漲 7%、五礦資源 (1208-HK) 勁揚 5%。

中國工信部長肖亞慶直言稀土是「戰略資源」，未來將針對現存的一些問題推動稀土產業進一步健康可持續發展。

業內認為中國正在審核稀土政策，可能會以國家安全為由禁止出口稀土技術。中國官員認為，中國掌握的稀土加工技術比稀土資源本身涉及的國家利益更大。

中國在稀土分離冶煉方面的能力位居全球領導地位，數據顯示，2011 年後中國在稀土方面的專利申請數量迅速增加，超過世界其它各國相關專利總合，2011 年～2018 年間中國稀土專利申請倍增 250%。

另一方面，根據美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的數據顯示，中國供應全球 85% 的稀土，且佔據全球稀有金屬、銻 (antimony、重晶石(baryte) 等礦產供應量的 2/3。CSIC 提醒中國不像澳洲、巴西一般的單純礦產國，而是將稀土當成國際政治籌碼。

稀土及其他稀有金屬對於製造電動車電池、衛星、武器、風力渦輪機和太陽能板至關重要。中國很早就開始對稀土礦源進行控制，特別是非洲地區，中國對剛果等國家投入巨資，就是看中剛果擁有全球 60% 以上的鈷礦石儲備。現在中國已擁有全球 72% 的鈷精煉能力。

