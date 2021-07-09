〈台股盤後〉變種病毒兇猛 航海王觸礁領跌 大盤挫逾200點

變種病毒頻傳，國際股市連環倒，台股今 (9) 日也難逃殺機，航海王觸礁，尤其長榮跌停作收，電子、金融、傳產也都疲弱，摜壓加權指數大跌 204.61 點、收在 17661.48 點，K 線連 4 黑，周線也壓低 48 點，終止連 7 紅。

變種病毒 Delta 肆虐，又有新的變種病毒 Lambda 已散播 31 國，WHO 也示警，國際股市倒了一片，恐慌指數 VIX 飆升逾 17%，美股道瓊重挫近 260 點，台股今天也受拖累大跌，指數摜破 5 日及 10 日均線，最低一度來到 17597.46 點，雖有低接買盤介入收斂跌勢，但八大類股全盤皆墨，終場仍失守 17700 點。

運價連飆，傳出拜登擬出手壓運價，航運股今日成為重災區，長榮儘管第 2 季營收創新高，直逼千億元大關，但受利空衝擊股價翻船，收在跌停 187 元，也壓抑航運股表現，陽明、萬海都跌超過 9%；散裝航運的新興、裕民、慧洋 - KY、志信等全面下挫，摜壓航運指數跌逾 8%。

電子權值股部分，台積電下跌 0.68%、以 584 元作收，力守除息後低點 578 元之上；大立光第 2 季匯兌損失近一個股本，單季獲利創八年來新低，盤中最低觸 2955 元，終場以 2990 元作收、跌 5.07%；股王矽力則面臨 3700 元保衛戰，終場跌 5.77%、收在 3750 元；而聯電一度跌破 52 元，終場收在 52.2 元、跌幅 1.69%。

盤面上 IC 封裝測試為逆勢抗跌股，界霖亮燈漲停，菱生、順德、長科 *、華東都逆勢走高 2-3%；LED 族群也是買盤聚焦所在，宏齊也收漲停，新世紀飆逾 9%，艾笛森、億光、立碁也都滿面紅光。

金融股也綠油油一片，開發金、元大金、安泰銀、國泰金、中壽、三商壽全都跌逾 1%。

整體來說，台股在 7/5 閃見「萬八」關卡後，近日連續出現回馬槍，今天又趁變種病毒頻傳的利空順勢再壓回，短線回檔壓力變大，下檔將先看月線 17528 點支撐。