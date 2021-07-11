〈觀察〉微解封激發報復性消費？回到過往水準尚需時間

中央流行疫情指揮中心 8 日宣布延長全台疫情警戒第三級至 7 月 26 日止，但也適度鬆綁 (微解封)，可觀察到，截至目前，6 月上市櫃觀光業營收年減達 36%，貿易百貨業雖有電商淡季逆勢成長的挹注，仍年減 8.9%，所幸，多家大型連鎖業者表態來客略見回流，疫情利空鈍化，內需表現最壞狀況應已過，不過，恐怕不是微解封後就能看到報復性消費潮，消費信心回到疫情爆發前水準尚需一段時間。

據統計，截至目前 6 月觀光業合併營收 42.53 億元，年減幅達 36%，貿易百貨業 357.97 億元，年減 8.9%，除了大型連鎖百貨商場，深入社區的超商業者統一超 (2912-TW) 和全家 (5903-TW) 也罕見在旺季的 6 月呈現衰退。

其中，上市櫃觀光業 6 月營收衰退超過 50% 者超過 20 家，而連鎖健身業者柏文 (8462-TW)、遊樂園業者劍湖山 (5701-TW)、飯店業者力麗店 (5364-TW)、遠雄來 (2712-TW)、老爺知 (5704-TW)、高野 (2736-TW)、連鎖 KTV 業者好樂迪 (9943-TW)，以及宴會餐飲業新天地 (8940-TW) 和晶悅 (2718-TW) 營收均較去年同期銳減 90% 之多。

儘管 7 月 13 日起全台微解封，但全台過半縣市仍禁止餐飲內用，因此，國內最大餐飲集團王品 (2727-TW) 已表態，決定以防疫安全為最優先考量，全台門店暫緩開放內用，仍僅提供外帶、外送服務。

連鎖速食業者安心 (1259-TW) 旗下摩斯漢堡也宣布，由於近期消費者訴求建議暫緩開放內用，以防疫安全為最優先考量，在 7 月 26 日前仍暫緩開放店鋪內用服務。

也就是說，在三級警戒解除前，大多數餐飲業營收恐仍將持續處在低檔。

而觀光業復甦同樣尚需時間，原因在於國內小型旅行團僅限 9 人以下，在三級警戒解除前，國旅短期也不容易復甦，尤其目前正值傳統暑期旅遊旺季，觀光業者第三季受衝擊程度恐會較餐飲業更大。

不過，隨著疫苗施打率持續提升中，據台灣最大家具連鎖業者詩肯觀察，6 月下旬過後，門市人流逐漸湧現，已恢復至過去的 60-70%，7 月以來訂單表現不錯，預料 6 月應是營運谷底。

統一超則表示，7 月來客數已逐漸回升，預料進入第三季的高溫旺季，冰品飲料新品和促銷活動連番出擊後，營運將回穩。

整體來看，儘管三級警戒將一路延續至 7 月底，但 7 月以來確診數逐漸下滑，有利民眾消費信心恢復，部分通路人流正逐漸回籠，內需市況應已脫離谷底，不過，飯店業、餐飲業要回到今年本土疫情未爆發前的水準，可能需要再等待一段時間。