〈觀察〉明年CFC課稅魔王上路 資金回台搶搭賦稅赦免末班車

境外資金回台專法落日即將倒數一個月，緊接著受控外國公司 (CFC) 課稅規定，也會在明 (2022) 年接著上路，因此催動台商境外資金回台搶搭稅金大赦免的末班車明顯踴躍。

過去資產停泊在海外，不怕稅務問題，但在國際反避稅措施陸續施行，加上美中貿易戰夾擊，讓境外資金回台專法於 2019 年應運而生，由於匯回的資金可以享有專法稅賦優惠，因此據財政部統計，目前已吸引超過 2600 億元資金申請，其中逾 2400 億元資金已匯回。

為了擴充銀行可提供高資產客戶更多樣化的財富管理需求，金管會於去年 12 月 31 日已經公布第一批可辦理高資產客戶財富管理業務的銀行名單，分別為中國信託、兆豐銀及上海商銀等 3 家銀行。

而專法將於今年 8 月 14 日落日，搶搭資金匯回專法末班車情況踴躍，近一個月 (5 月 15 日至 6 月 14 日) 新增申請 54 件、共 130 億元，是專法實施滿一年後首度單月申請匯回資金突破百億元。

境外資金之所以大舉搶搭末班車匯回台灣，主要是明年即將上路的 CFC 課稅將帶來的重大衝擊，這也讓各銀行高資產財富管理業務強強滾。

銀行業者說明，CFC 實施後，國稅局將對利用海外公司來遞延海外所得課稅的台灣個人跟公司，提前於該筆所得發生時，對該台灣個人或公司課稅，不論該公司是否已經決議分配盈餘，股東都必須調整增加所得額課稅，因此，企業與個人除了必須面對反避稅措施，也應積極因應海外資產的傳承議題。

銀行業對高資產人士的財富配置成為一大商機，包含：海外資金匯回國內方式的評估、台灣與全球反避稅新規的應對，以及海外資產傳承都是著墨重點。