【Wen姐筆記】指數也玩愈關愈大尾？多空搶8大作戰

儘管新冠肺炎三級警戒僅有「偽解封」，實際警戒延長至 7 月 26 日，不過周末仍有激勵人心的消息，台積電與鴻海採購 BNT 疫苗捎來喜訊，同時台積電 6 月營收也創下歷史新高的佳績。儘管外資上周五又把台股當提款機，但是否隨上市櫃公司 6 月繳出亮眼成績單，又再回頭認錯? 多方能否捲土重來再攻 18000? 短線上先看「搶 8 大作戰」，必須收復 17800 城池才有戲! 關鍵點位為 17717、17777 與 17823 點。

多方今天要趁勢展開反攻，首要之務為收復 17700 點，兩端哨站為 17683 與 17717 點，才能免於進入月線保衛戰。但是光收復 17700 點城池還不夠，必須勇闖 17747 與 17800 點城池，17800 點兩端哨站為 17777 與 17823 點，收復多方才有機會捲土重來。多方要趕在三級警戒尚未解除前，再次挑戰 18000 點，最重要的門票為 17855 點。如能收復 17900 城池，兩端哨站為 17888 與 17919 點， 將可再進入 17945 點為 18000 點射門區，18000 點兩端哨站為 17977 與 18026 點。

但如 17683 點未能守穩，須提防南下往 17500 點關卡回測。17666 與 177636 點如棄守，多方僅能退守 17600 點，兩端哨站為 17616 與 17588 點，並進入月線保衛戰。而 17555 點如棄守，17500 點兩端哨站為 17486 與 17520 點，如在棄守，台股將進入空方疆域。

部分航運股與鋼鐵股因短線漲幅過大，遭到分盤交易處置，市場俗稱「關禁閉」，也有投資人認為會「愈關愈大尾」，其實最重要的仍是趨勢，只要短多控盤、多頭趨勢行進方向不變，再挑戰新高或再創新高為順風揚帆，但是如短多丟了控盤權，航道進行校正回歸也是必然。而此一「愈關愈大尾」是否有機會在指數上看到? 三級警戒延長期中，能否看到台股再挑戰歷史新高? 投資人有空可以對照一下各國股市，包括美股、印度股市，都是在疫情嚴峻中，改寫新高。

台股先前已經觸及 18008 新高，是否有機會再度北上? 只要多方趨勢未被破壞，就看短多何時搶回控盤權了。(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)