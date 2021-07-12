國泰金為旗下8子公司員工、眷屬保防疫險 納保近5萬員工

國泰金控 (2882-TW) 今 (12) 日宣布，即日起金控及旗下公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券、國泰投信、國泰投顧、國泰期貨、國泰創投等 8 子公司，為總計近 5 萬名員工及眷屬加保「防疫險」，此舉為業界唯一將直系血親眷屬納入防疫險保障範圍。

若以一家四口計算，納保人數合計近 19 萬人；此外，還主動「追溯」此波疫情不幸遭染疫員工，比照「防疫險」關懷保險金給予 5 萬元慰問金，若有加護病房治療者，則給予 15 萬元慰問金。

國泰金控表示，借鑑國外防疫經驗，在疫情趨緩後，仍無可避免染疫風險，而感染後的隔離治療、檢驗等費用雖然主要由政府負擔，但在康復期間甚或萬一不幸發展為重症所衍生的相關費用，將是一筆沉重負擔，國泰原本即提供「員工 / 眷屬醫療保險」含住院、手術、身故保險金等，此次再加保員工及眷屬的「防疫險」。

國泰金進一步表示，若員工不幸染疫，醫療過程住院且需加護病房治療為例，除可申請「員工 / 眷屬醫療保險」的每日住院給付外，外加「防疫險」理賠金 15 萬元，若因公染疫，再額外加發 5 萬元慰問金。若不幸染疫為員工眷屬，則理賠給付除可申請「員工 / 眷屬醫療保險」的每日住院給付外，另可獲得「防疫險」理賠金 3 萬或 8 萬元。

國泰員工眷屬「防疫險」保障範圍除 COVID-19，更將法定傳染病涵蓋在內，提供確診員工「法定傳染病關懷保險金」、「法定傳染病加護病房關懷保險金」及「法定傳染病身故保險金」。針對員工施打疫苗可能產生的不良反應，亦提供「疫苗不良事件住院關懷保險金」。另外，也提供確診員工眷屬「法定傳染病關懷保險金」與「法定傳染病加護病房關懷保險金」。

今年 5 月中旬時，疫情升溫至三級警戒，對各產業帶來不小衝擊，尤其金融保險業更面臨多方挑戰，一則對外服務不能停，一則加速數位投保 / 服務 / 理財等創新，希冀做到服務「零接觸」風險。國泰金在此期間特別成立「集團防疫小組」並發揮綜效，第一家啟動「分地分流」防疫策略，針對疫情狀況動態調整居家辦公比例，最高達 8 成。