布蘭森搶先完成太空之旅 維珍銀河股價發展受關注

搶在兩大富豪貝佐斯 (Jeff Bezos) 、馬斯克 (Elon Musk) 之前，71 歲的英國億萬富豪布蘭森 (Richard Branson) 周日 (11 日) 晚搭乘維珍銀河 (Virgin Galactic) (SPCE-US) 的太空船升空，成為首位登上太空的航太企業創辦人。

布蘭森周日搭乘維珍銀河旗下團結號 (VSSUnity) 太空飛機，成功從 85.9 公里高的軌道返回，比貝佐斯預定的飛行計畫早上 9 天。

布蘭森表示，這次太空飛行是讓他一生得以完整的經驗，「我從小就夢想著這一刻，但老實說，沒有什麼能讓你為從太空看地球做好準備」。

團結號於周日在新墨西哥州的上空發射升空，兩名飛行員引導這艘載有布蘭森和 3 名維珍銀河員工的飛船升空飛抵太空邊緣，整趟航程約 1.5 小時。

SpaceX 公司總裁馬斯克在現場觀摩了這次飛行。貝佐斯則計畫於 20 日發射自家的太空飛機，展開太空旅行。

維珍銀河此次升空的太空飛機在加速過程中，機上人員會感受到正常體重 3.5 倍的力量，當達到最高點後，機上人員可以離開自己的座位，體驗大約 4 分鐘的失重。此後，他們會隨著飛機再度下降，重返地球。

這次飛行也成為維珍銀河未來營運的重心，團結號最多可容納 6 名乘客和 2 名飛行員，公司有大約 600 張未來航班的機票預訂，每張售價在 20 萬美元到 25 萬美元之間。

維珍銀河 2020 年虧損 2.75 億美元，公司預估，到 2025 年太空旅行累計總收入將達到 10 億美元。

維珍銀河股票上周五跌 7.6%，報 49.20 美元。