疫情升溫 越南股市周一重挫後持續承壓 午後轉跌

歷經大幅下殺的周一 (12 日) 之後，越南股市周二在平盤震盪，政府因疫情升溫而採取進一步的防疫限制，打壓了散戶投資人的信心。

越南基準胡志明指數 (VN) 周一收跌 3.77%，盤中跌幅一度接近 6%，金融股尤其表現慘烈，一度下跌近 10%，延續了前一周的跌勢。周二指數一度翻升，但此後於平盤震盪午後轉跌，暫報 1287.83，挫 0.65%。

(圖表取自彭博)

疫情是近期股市滑落的主因，據當地媒體報導，越南周日新增 Covid-19 確診病例 2367 例，單日新增刷新歷史新高。胡志明市累計病例數，占全國的 51.6%。

自上周五起，胡志明市停止了所有零售商或街頭小販進行的彩票服務，以及食品和飲料外賣服務，為期 15 天。它還暫停了所有摩托計程車服務，為期 15 天，但運輸服務仍繼續。

由於擔心限制措施會對經濟發展造成壓力，造成多數產業股票均遭拋售。

目前越南股市交易參與者，仍以散戶為主，同時交易占比還在增加。據 Dragon Capital 共同創辦人 Dominic Scriven 表示，當地交易量約 95% 由私人交易戶，而非機構投資人達成。

相較於過去一周的下滑，越南股市在今年上半年上漲超過 40%，5 月的開戶人數寫下歷史新高。與此同時，外資則是一路賣超，在今年前 5 個月，共售出價值 31 兆越南盾股票，是去年同期的兩倍。