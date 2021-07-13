京元電上調資本支出至160億元 增幅達7成創歷史新高

測試大廠京元電 (2449-TW) 今 (13) 日公告，為配合營運擴充產能，董事會決議提高今年資本支出至 160 億元，調升幅度高達 7 成，也一舉改寫 2019 年 116 億元的歷史新高。

京元電去年 12 月底規劃今年集團資本支出約 93.79 億元，其中，自家、中國蘇州子公司分別為 69.89 億元、23.9 億元，此次隨著市場需求熱絡，也決議擴大產能支援客戶。

京元電預計今年資本支出將達 160 億元，同步調升自家、中國蘇州子公司預算達 115 億元、45 億元，若以調升幅度來看，子公司增幅高達 88%，自家也有 65%。

京元電看好，隨著 5G、HPC (高效能運算) 與 IOT(物聯網) 應用持續擴張、規格升級，測試時間將拉長，加上客戶產品講求上市時間 (Time to market) 特性，現有產能已無法滿足客戶需求，因此決定在台灣、中國兩地展開擴產計畫。

京元電 6 月儘管受降載生產影響，營收仍達 19.78 億元，月減 30.86%，年減 20.52%，優於原預期，第二季營收 75.97 億元，季增 0.45%，年減 0.81%，累計上半年營收 152.28 億元，年增 3.87%。