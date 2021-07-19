養大你的退休金！你想幾歲財富自由？

近年來由於醫療技術進步與公共衛生環境改善，全民壽命持續延長。國人更有「提早退休」的傾向，不少人以房養老或購買儲蓄保單、投資股票、ETF 通通跟著來，也越來越多年輕人更懂得投資重要性，接觸到養老退休的必備性，大家想要早點財富自由，想著如何養大退休金，你呢? 也做足準備嗎?

當投資時期離退休越遠，還能夠承擔的風險較高，此時基金可以積極型、高報酬標的為主要的資產配置，把握資產增值的機會，因此股票的比例可拉高，這時候推薦股票型基金或稍微穩健保守的股債平衡型。

而越接近退休日，風險承受度愈趨降低，投資目標需要兼顧資產成長也要維持穩定性，因此固定收益資產比重會增加，可配置債券或固定收益資產，像是債券型基金。

下列是透過「鉅亨基金搜尋」，以三年績效排行優異，找出可以承擔風險較高的【股票型基金】

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接著以三年績效排行優異，找出帶來穩定配息的債券型基金和保守的股債平衡型基金：

【債券型基金】

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摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元) 立即申購

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瀚亞投資美國優質債券基金 Azdm(南非幣避險月配) 立即申購

【股債平衡型基金】

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