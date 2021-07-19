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養大你的退休金！你想幾歲財富自由？

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養大你的退休金！你想幾歲財富自由？
養大你的退休金！你想幾歲財富自由？
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近年來由於醫療技術進步與公共衛生環境改善，全民壽命持續延長。國人更有「提早退休」的傾向，不少人以房養老或購買儲蓄保單、投資股票、ETF 通通跟著來，也越來越多年輕人更懂得投資重要性，接觸到養老退休的必備性，大家想要早點財富自由，想著如何養大退休金，你呢? 也做足準備嗎?

 

當投資時期離退休越遠，還能夠承擔的風險較高，此時基金可以積極型、高報酬標的為主要的資產配置，把握資產增值的機會，因此股票的比例可拉高，這時候推薦股票型基金或稍微穩健保守的股債平衡型。

 

而越接近退休日，風險承受度愈趨降低，投資目標需要兼顧資產成長也要維持穩定性，因此固定收益資產比重會增加，可配置債券或固定收益資產，像是債券型基金。

 

下列是透過「鉅亨基金搜尋」，以三年績效排行優異，找出可以承擔風險較高的【股票型基金】

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安聯台灣智慧基金立即申購　  　

摩根士丹利美國增長基金 A (美元)→立即申購  　

貝萊德世界科技基金 A2 美元→立即申購

統一強漢基金 (美元)→ 立即申購

　

接著以三年績效排行優異，找出帶來穩定配息的債券型基金和保守的股債平衡型基金：

【債券型基金】

先機環球動態債券基金 L 類避險收益股 (南非幣穩定配息)　立即申購

摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)　立即申購

富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 波灣富裕債券基金美元 A (Mdis) 股　立即申購 　

貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份 - 南非幣避險　立即申購　

瀚亞投資美國優質債券基金 Azdm(南非幣避險月配)　 立即申購 　

 

【股債平衡型基金】

野村鴻利基金　立即申購

群益環球金綻雙喜 B(月配型 - 南非幣)　 立即申購

安聯收益成長基金 - AM 穩定月收類股 (南非幣避險)　 立即申購

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  4. 認定方式一：新戶開戶文件空白處手寫推薦人姓名、身分證字號。
  5. 認定方式二：新戶或舊戶寫 Email 至鉅亨買基金客服 cs@anuegroup.com.tw 註明推薦人、被推薦人。
  6. 紅利點數發放時間：鉅亨買基金經核對後，紅利點數將發放至推薦人的帳戶內。

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