台積電站上600元大關 全球碳權交易下誰受害？誰受益？

萬寶投顧陳子榕指出，就在外資圈多空論戰，發言看壞台積電 (2330-TW)、聯發科(2454-TW) 時，台積電和聯發科卻雙雙拿出單月、單季皆創新高的好成績打臉，週一 (7/12) 領軍電子股衝出一波漲勢，盤面資金靠攏電子族群的態勢愈發明顯。



台灣上市櫃公司的表現真的讓人驚艷，6 月營收公布至目前為止，已經有 132 家創歷史新高，6 月營收月、年雙成長的族群集中在晶圓代工、IC 設計、IC 通路、NB、面板、原物料等，包括日月光投控 (3711-TW)、台達電(2308-TW)、群創(3481-TW)、佳世達(2352-TW)、華碩(2357-TW) 等都在榜單，預估台股企業今年整體獲利成長將達 69％，下半年的業績行情勢必帶動台股繼續向前衝，市場上已經喊出台股 21,000 點，在上攻過程中掌握籌碼和趨勢轉折，果斷找出買賣點才能成為大贏家。



最近北美地區因為氣候異常高溫，滾燙的熱浪不但燒了加拿大的小鎮，也讓美國加州發生多起災難性野火，光是極端氣候就造成美國今年上半年 300 億美元的經濟損失，而且專家都認為類似災難發生的機率只會越來越頻繁。今年 4 月的全球氣候峰會，美國、中國再次重申減碳目標，相關綠電產業的推進速度可望加快。



相關碳權概念股包括中鋼 (2002-TW)、聯電(2303-TW)、日月光投控、太陽能廠茂迪(6244-TW)、中美晶(5483-TW)、風力發電世紀鋼(9958-TW)、永冠 - KY(1589-TW) 等，未來都可望隨政策業績受補。其中，中鋼首開亞洲第一槍，已經決定明年外銷鋼材要加收「碳附加費」，不過，薄頂規電磁鋼片這類應用在電動車上有助排碳的產品就可能不徵收。



電動車指標特斯拉第二季銷售 20 萬輛再創歷史新高，充電樁的設置已成為美國、中國政府優先建設項目，預估 2040 年全球充電樁總需求量高達 2.9 億支，相關供應鏈族群未來幾年營運都會燒呼呼，像是電池廠康普 (4739-TW)、散熱廠健策 (3653-TW)、雙鴻 (3324-TW)、IC 廠瑞昱 (2379-TW)、茂達 (6138-TW)、功率導線架廠界霖 (5285-TW)。



萬寶投顧陳子榕指出，6/24 為大家介紹的界霖多次奔漲停，股價從 86.5 元漲至 130.5 元，大漲 44 元，漲幅 50％；6/10 推薦的印刷電路板廠金像電 (2368-TW) 股價從 56.7 元漲到 83.2 元，大漲 26.5 元，漲幅 46％；7/8 才分享的 MCU 廠新唐 (4919-TW) 股價從 91.8 元漲到 123 元，短短三天大漲 31.2 元，漲幅 33％。以上這些個股股價都已全數創新高，而這也是我事先追蹤金流，掌握買點提早卡位進場的漂亮獲利。請參考 7/8 《蘋果股價創高 載板、PA、光電等相關股一路旺至年底？》。

萬寶投顧陳子榕指出，本週的觀察重點包括美國企業財報季將登場，目前市場預估標普 500 企業第二季的平均獲利會增加 65％，只要美國持續帶動，全球股市將有不錯表現。



旺矽 (6223-TW)7/12 秒填息行情爆棚，預告下半年行情看俏。旺矽是全球第五大探針卡廠，積極搶攻 5G、HPC 領域，打入 Nvidia、聯發科供應鏈，最新 MEMS(微機電) 探針卡，本月已出貨驗證，最快第四季接單。旺矽的 CPC(懸臂式探針卡)、VPC(垂直式探針卡)占營收比 6 成，稼動率目前皆維持高檔；另外，LED 挑揀設備佔營收比約 2 成，受惠產品組合優化，估今年整體將有個位數成長，下半年優於上半年表現。

燿華 (2367-TW) 因新品 Any Layer HDI 切入高階筆電，第三季有望看到出貨，將帶來新的成長動能。汽車板直接受惠全球車市復甦，不論是燃油車或電動車，需求都有明顯升溫。雖然上半年市場淡季不淡，但新廠仍在調整，仍讓業績有壓，但下半年 5G 基礎建設、手機、筆電、穿戴裝置、車聯網等需求將回復正軌，燿華已佈局的高階新品後續將加入貢獻，預期第一季會是今年谷底，營運逐季漸入佳境。

億光 (2393-TW) 受惠不可見光產品訂單需求強勁，億光自去年積極擴產，新產能陸續開出後，產能利用率已達 80％～90％，加上光耦合器調漲，第一季營運創佳績，單季 EPS 1.03 元，第二季可望季增個位數，年增拚 10％，上半年 EPS 則挑戰逾 2 元，第三季為傳統旺季，高階背光、光耦合器、車用等產品增溫，加上公司持續增產，下半年業績將優於上半年。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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