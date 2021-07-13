〈台幣〉匯市交投清淡 連2日微升收27.997元

美股續創高，在台積電領軍下，台股今 (13) 日再度叩關萬八，但匯市交投相對清淡，新台幣兌美元匯率連 2 日微升，在 28 元整數關卡附近狹幅震盪，終場小升 1.8 分，站回 27 字頭，以 27.997 元作收，台北及元太外匯市場總成交值僅 11.04 億美元。

台積電持續獲得多頭青睞，股價強漲逾 2%，站穩 600 元大關，外資大手筆敲進 2.7 萬張，但航運、鋼鐵慘遭空方狙擊，拖累指數一度翻黑，終場仍小漲 33 點，收在 17847 點，萬八曇花一現，三大法人均站買方，外資共計買超 229 億元。

相較台股爆出逾 6500 億元巨量，匯市方面交投相對冷清，外資有買有賣、動向不明確，出口商進場意願也不高，使得新台幣匯率波動不大，最高 27.975 元、最低 28.065 元。

新台幣兌美元終場收在 27.997 元，升 1.8 分，台北外匯市場成交值 7.66 億美元，元太外匯市場成交值 3.38 億美元。市場聚焦美國即將公布的消費者物價指數，以及 Fed 主席鮑爾將赴國會聽證會發表證詞。

觀察主要貨幣表現，根據央行統計，美元指數小漲 0.23%，韓元、人民幣升值 0.14%、0.13%，新台幣微升 0.06%，日圓則貶 0.3%，歐元貶值 0.23%，新加坡幣也微幅貶值。