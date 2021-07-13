〈東元改選前哨戰〉菱光要求鈺叡停止收購 金管會曝兩種情形才須喊卡

東元 (1504-TW) 經營權之爭延燒，東元少東、菱光科技 (8249-TW) 今 (13) 日買下頭版廣告，籲請金管會等主管機關，應停止鈺叡的公開收購案進行，對此，金管會表示，公開收購只有在兩種情形下才須停止。

根據廣告內容，菱光指出，第一、菱光係被收購公司，於 110 年 7 月 9 日股東常會絕大多數股東決議通過反對鈺叡繼續進行公開收購案，並強力籲請「金管會、證期局立即『停止』鈺叡公開收購菱光股份案」、「公平會立即『禁止』鈺叡申報結合之行為」。

證期局副局長蔡麗玲表示，公開收購制度現行採用申報制，監理重點在於資訊充分揭露、程序公開透明，但因為目前個案公開收購人不是公開發行公司，非公開發行的股東要轉讓持股，因此不需要適用用證交法關於有價證券收購的規定，也就是非公發公司可以自行洽特定人。

鈺叡要出脫達勝伍創投的股權，該不該透過公開標售，蔡麗玲表示，「不做個案評論」，而是依照公司自行的業管規定。

而鈺叡今天公告，達勝伍已經退出，意即鈺叡大股東已經換人，公開收購說明書已經出現改變，蔡麗玲表示，依照現行「公開收購說明書應行記載事項準則」5 條之 2 規定，公開收購人的基本資料應記載公開收購人董事、監察人持股超過 5% 的股東，依照準則第 7 條，應載包括公開收購對價種類與來源，如果是用自有資金來做為收購對價，就要說明投資架構、各個層次投資人背景、資金具體來源明細，其中，資金具體來源明細包括：資金最終提供者身分、資金安排計畫、詳載融資計畫。

因此，如果公開收購出現超過 10% 的股東若有變動，蔡麗玲表示，要調整收購對價與資金來源，就要辦理公告，而鈺叡在今天也已公告修正公開收購說明書，並記載「原股東已跟一些人簽股權轉讓協議」，具體內容投資人可以詳閱新的公開說明書。

鈺叡上傳新的公開收購說明書後，收購菱光案是否可以繼續進行，也備受矚目，蔡麗玲指出，公開收購只有在「特殊情況」下才能停止，一是根據《證交法》規定 43 條之 5，被收購公司有發生財務重大變化且有證明；二是公開收購人本身破產、財務重整，且經主管機關核准。