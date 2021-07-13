景碩5月每股賺0.65元 單月賺贏Q1

IC 載板廠景碩 (3189-TW) 今 (13) 日公告 5 月自結，稅後純益 2.92 億元，年增 171%，每股稅後純益 0.65 元；受惠 ABF 載板價格不斷上漲，加上產線擴充、優化效益，景碩獲利大幅成長，5 月單月就賺贏第一季的 0.57 元。

展望下半年，外資看好，ABF 載板三雄景碩、南電 (8046-TW)、欣興 (3037-TW) 受惠 ABF 載板報價第三季、第四季以及明年逐季上揚，加上蘋果新品量產、英特爾與超微伺服器新平台問世，下半年成長力道可望更強勁。

外資表示，蘋果 (AAPL-US) 新品下半年即將進入量產，其中，今年 iPhone 13 將擴大採用 AiP 設計，有助景碩營運，且隨著新品進入拉貨期，也將反映在景碩營收上。

再者，英特爾 (INTC-US) 及超微 (AMD-US) 陸續推出伺服器與 PC 的 CPU，如英特爾今年推出 Whitley，明年再推 Eagle Stream、Alder Lake，超微也除了現有的 Milan，明年也規劃讓 Genova 以及新款 Ryzen 系列問世，為 ABF 載板提供成長動能。

外資也強調，儘管居家辦公需求將趨緩，使得 2021-2023 年伺服器和 PC 出貨緩步成長，不過，同期伺服器與 PC 的 ABF 載板消耗量會逐步增加，可望減緩市況反轉帶來的衝擊。

外資認為，受惠各大應用需求強勁，ABF 載板下半年將持續漲價，有助景碩第三季銷售單價提升，估季增 3-5%，且第四季、明年還有機會持續走揚。