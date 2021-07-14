〈貴金屬盤後〉美6月CPI大升 Fed官員釋鴿派言論 支撐黃金上漲

週二 (13 日) 交易，黃金期貨價格收高，在 delta 新冠變種病毒持續散播的背景下，美國通膨上升的數據以及重要 Fed 成員的鴿派評論，給予金價支撐力。

美國 6 月份的生活成本出現了 2008 年以來的最大漲幅，消費者物價指數 (CPI) 上漲了 0.9%，超過了《華爾街日報》調查的經濟學家預測的 0.5%。

黃金策略基金 (QGLDX-US) 聯合投資組合經理 Jason Teed 指出，在消費者物價指數公布後，黃金市場大幅波動，投資者試圖消化這些訊息。「通膨大部分被控制在防疫解除後重啟的相關產業中，這是 Fed 採取視其為暫時性的立場。」

Flexible Plan 投資公司研究主管 Teed 表示，「展望未來，黃金可能會保持一定程度的波動，因為市場可能難以消化國內通膨和重新開放數據，同時還要考量全球新冠疫情潛在威脅。」

8 月交割的黃金期貨價格上漲 4 美元或 0.2%，收每盎司 1809.90 美元。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「通膨上升應該也有助於支撐黃金，因為黃金被視為對抗通膨的工具。」但高通膨對黃金也未必是好事，因為 Fed 可能會緊縮政策、調升聯邦資金利率。

Oanda 市場分析師 Sophie Griffiths 報告中寫道，上週公債殖利率下降，以及對新冠病例上升的擔憂提供了黃金支撐力，也會在本週繼續支撐黃金。」

「紐約 Fed 總裁 John Williams 稱美國經濟尚未達到實質性進一步進展，而這是 Fed 啟動削減購債的條件，因此該言論有些偏向鴿派，擴大對黃金的支持。」

紐約 Fed 總裁 John Williams 週一向媒體表示，Fed 啟動削減每月 1200 億美元債券購買刺激計劃的條件目前尚未滿足。

然而，聖路易斯 Fed 主席 James Bullard 週二表示，Fed 應該開始減少對美國經濟的刺激，只是不必立刻啟動，「我認為，隨著經濟成長達 7%，以及疫情控制情況越來越好時，就是撤回緊急措施的正確時機。」

舊金山 Fed 總裁 Mary Daly 週二也表示，美國 CPI 強勁上升只是個暫時性爆出的通膨，不會持久，Fed 穩定守住寬鬆貨幣政策立場。

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