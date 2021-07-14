美通膨續強背後浮現放緩跡象 預期工資將成未來關鍵

美國勞工部周二 (13 日) 公布眾所矚目的通膨數據，6 月消費者物價指數 (CPI) 持續走高，但細項顯示潛在通膨正在放緩，Marketwatch 專欄作家 Steven Blitz 認為，若未來工資預期並未走高，便不會發生持續性通膨。

Blitz 說，不包括食品、能源、房屋 (包括酒店) 和二手車 (晶片短缺而導致新車生產受限) ，6 月 CPI 僅上升 0.35%，而 5 月為 0.58%，4 月為 0.62%，顯示其他通膨因素未來幾個月內將持續減速，酒店、二手車價格將很快逆轉。

不含食物、能源、房屋、二手車物價指數 (圖: Marketwatch)

Blitz 表示，通膨趨勢的關鍵在於工資預期，直到市場預期未來工資會上漲，才有可能看到通膨走高，這是任何通膨的必經過程。

NFIB 周二也公布最新企業調漲銷售價格、工資比例數據，銷售價格上漲狀況達到數十年來最高水平，而調高工資的比例也有所上升，不過工資上漲狀況僅略高於疫情爆發前的高點。

銷售價格上漲百分比、過去 3-6 個月工資上漲百分比走勢 (圖: Marketwatch)

此外，小企業在未來計劃提高員工工資的比例也僅回到疫情前的水準，相比之下，考慮調漲產品價格比例則是超過 2008 年前水準。

企業計畫調漲價格、調高薪資比例 (圖: Marketwatch)

另外，消費者對未來六個月收入提升的預期也仍未恢復到疫情前的水準。

消費者預期未來 6 個月收入成長比例 (圖: Marketwatch)

這意味著企業、消費者都不認為未來工資會顯著提升，Blitz 認為，若屆時工資不能跟進上漲，二手車、酒店價格的大幅上漲也無法讓通膨持續下去。