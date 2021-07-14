〈商品報價〉 需求放緩BDI回落逾2% 國際鐵礦石漲跌互見

海岬型、巴拿馬型船運價雙雙走跌，波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (13 日) 下跌 72 點，或 2.18% 至 3228 點。

受到中國煉鋼原料需求趨緩影響，海岬型運費指數 (BCI) 下跌 120 點，或 3.18% 至 3650 點，終結連四日的漲勢；其平均日租金增加 994 美元至 30272 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下挫 100 點，或 2.46% 至 3970 點，為 6 月 29 日以來新低，其平均日租金減少 892 美元，每艘達 35734 美元；超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 17 點，或 0.59% 至 2865 點。

鐵礦石部分，天津港進口價轉跌 0.27% 至 217.85 美元，連續月紐約鐵礦石上漲 0.83% 至 210.24 美元。

中國公布最新數據，6 月鐵礦石進口量連續 3 個月減少，並創 13 個月以來新低，顯示中國鋼鐵行業對鐵礦石需求放緩，加上碳中和政策，鋼廠限產減排已經成為主旋律，恐進一步壓抑需求。

天津港進口價今年 5 月一度突破 230 美元大關，在中國政府出手遏止後持續高檔震盪，7 月以來仍維持 210 美元左右的高水位。受到需求趨緩影響，能源諮詢機構 Wood Mackenzie 下修第三季鐵礦石價格預測值，從 200 美元下調為 185 美元。