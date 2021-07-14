【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 週二 (7/13) 美國通膨警鈴大響，美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 創 2008 年來最大漲幅，美債殖利率曲線恢復陡峭，高盛、摩根大通最新財報獲利佳，但貸款需求前景的不確定性引發擔憂，尖牙股漲跌互見，美股四大指數小幅收黑，跌幅區間位於 - 0.55% 至 - 0.31%。

2. 台股早盤開高且創新高點，但盤中賣壓湧現而震盪走低，尾盤更曾一度翻黑，終場指數上漲 33.19 點，漲幅 0.19%，收在 17,847.52 點，成交金額為 6,614.64 億元。三大法人合計買超 256.47 億元：外資買超 229.46 億元、投信買超 5.59 億元、自營商買超 21.42 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量增，後市價量不宜背離，方有望突破新高。

（2）均線：指數守於 5 日線上，支撐為 17,600 點附近，壓力為 18,100 點附近。

（3）技術指標：KD 開口向下，短期呈震盪格局。

4. 櫃買指數較加權指數弱勢，尾盤收在 218.09 點，下跌 0.56%，支撐為 215 點附近，壓力為 222 點附近。

5. 觀盤重點：台股近期資金過度集中於航運、鋼鐵族群，週二 (7/13) 在航運、鋼鐵多檔指標股回檔下，非金電指數失守月線，壓抑加權指數表現。近期盤面顯現出指數於萬八賣壓沉重，投資人需慎防追高，後市價量需同步上揚，才有利於多頭延續，建議可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意晶圓代工、設備、封裝、矽晶圓、PCB、金融等族群。

6. 由於 5G 手機晶片、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、CMOS 影像感測器（CIS）等新一代晶片測試時間拉長，造成下半年測試產能嚴重短缺，測試大廠 2449 京元電 13 日召開董事會，大舉上修 2021 年集團資本支出逾七成達 160 億元，以滿足客戶端強勁需求，並為未來 2 至 3 年營運超前部署。

7.3189 景碩 6 月營收 31.19 億元，年增 31.34％，創下單月歷史新高；累計上半年營收達 159.51 億元，年增 25.81％，續創歷年同期新高。因應載板需求強勁，景碩今年預計增加 30％ABF 產能、10％BT 產能，2022 年下半年還有楊梅廠新產能加入投產。

8.2439 美律 2021 年第二季營收為 81.69 億元，年增率達 26.75％。展望第三季，隨著新款 iPhone 開始拉貨，美律揚聲器將能維持季成長，電競耳機也會有新產品開出，客戶也追加具備自動降噪功能的 TWS 耳機訂單，下半年有旺季可期。

