三大趨勢推升 手機遊戲市場大爆發

為抑制疫情傳播，不出門的宅經濟成為亮點產業之一，只要看看周遭的年輕朋友，居家抗疫最常做的休閒活動是什麼？手遊肯定是熱門答案之一，是許多人在疫情期間打發時間及轉移焦慮的寄託，景順投信指出，電玩商機蓬勃發展，除了疫情助燒外，還受三大趨勢推升。

第一大趨勢是遊戲人口急速成長。根據遊戲產業市場研究公司 DFC 去年公佈的最新全球遊戲玩家細分報告指出，2020 年年中，全界的電子遊戲玩家數量已經超過了 30 億大關，其中手機遊戲市場是成長最快的部分，有將近一半的遊戲玩家用智慧手機玩遊戲，隨著遊戲人口的快速增長，在 2030 年前，全球遊戲市場規模可望超越 2,350 億美元。

第二大趨勢為智慧型手機硬體改良。景順環球消費趨勢基金經理 Ido Cohen 分析，iPhone 12 的 GPU 晶片處理速度已經超越前一代遊戲主機，運算速度的提升，有利於高端遊戲軟體從遊戲主機移植到智慧型手機，使得之前在遊戲主機進行的電玩遊戲，現在也可在智慧型手機上運作！

當智慧手機的效能超越遊戲主機時，有許多的遊戲大作都可以移植到手機上，以 2020 年智慧型手機用戶約為 30 億，而遊戲主機數量約為 5 億台來推算，這將是一個六倍大的潛在市場，當新世代硬體崛起，遊戲產業面將徹底改變。

最後是電子競技嶄新領域興起。受惠於行動裝置的發展帶動電玩產業長足成長，電子競技成為刺激的嶄新運動領域，不只與其他玩家一起玩遊戲、更能看別人玩遊戲，並加入社交功能，相關的電子競技運動商機也開始提升。

電競收視人口已領先傳統體育賽事

資料來源： Newzoo, 動視暴雪，2019 年底預估資料。 以上提及公司名稱僅為舉例，絕無個股推薦之意，也不代表基金日後之必然持股。

從近年來許多傳統專業運動強隊，不斷跨行成立電子競技戰隊，加以全球觀看電競的收視族群不斷上升，經常收視人口已經比冰上曲棍球、棒球和籃球等還要多，可見潛力無窮、長線成長不容忽視。

Ido Cohen 觀察到疫情明顯改變全球消費行為，電玩遊戲成為民眾在目前環境下的娛樂活動首選，景順環球消費趨勢基金領先掌握趨勢，投資組合中三分之二以數位化生活方式主題為主軸，遊戲產業是長期布局的核心產業之一，截至 2021 年 6 月底，景順環球消費趨勢基金近十年漲幅達 436.09% 遠勝於同類基金平均的 184.37%，短中長期各區間皆表現居冠，驗證投資團隊選股實力，值得長期持有。

景順環球消費趨勢基金聚焦趨勢主題，短中長期績效第一

資料來源：晨星，截至 2021 年 6 月底，單位 %，美元計價，同類型為台灣核備之境外產業股票 - 消費品與服務類別 (共 7 檔)

展望遊戲產業後市，Ido Cohen 指出，近幾年遊戲市場商業模式變得平易近人，越來越多人加入電玩世界，電玩商機獲利因為跳過中間的經銷機制，不減反升，未來電玩遊戲將不再只是遊戲，也能替投資人帶來長線獲利契機。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。Inv21-0277