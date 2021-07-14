鴻海將參與SES增資案 發展次世代電池

鴻海 (2317-TW) 今 (14) 日宣布，將參與鋰金屬高能量密度電池公司 Solid Energy Systems(SES) PIPE 增資案，透過核心技術以及資金股權的合作，發展次世代電池。

據了解，SES 成立於 2012 年，主要營運據點在波士頓，是由麻省理工學院 (MIT) 獨立出來的企業，藉由雙方合作，鴻海將與 SES 在次世代電池合作，共同開發高能量密度之車用電池。

此外，目前 SES 簽訂共同開發協議的車廠，包括通用、本田、現代、BMW、上汽等，鴻海也能藉此增加與一線車廠同步推出長里程數之電動車的機會。

鴻海強調，此投資亦符合集團佈局電動車關鍵技術策略，進一步的投資訊息，將待相關程序確定後，依規定發布。

SES 將通過與艾芬豪資本收購公司合併，在紐約證交所上市，交易預計將為 SES 提供高達 4.76 億美元的資金，當中包括從完全承諾的普通股 PIPE(私募股權投資已上市公司股份) 獲得的 2 億美元，這些資金將為公司未來發展提供支持。

PIPE 主要投資者包括多家領先的汽車製造商，通用汽車、現代汽車、吉利控股集團、起亞公司和上汽集團，其餘還有 Koch Strategic Platforms、LG Technology Ventures、富士康、祥峰投資、富達投資加拿大分公司 (確定性基金) 和富蘭克林鄧普頓 (Franklin Templeton)。

SES 現有投資者包括 SK Inc.、通用汽車、現代汽車、起亞公司、淡馬錫、天齊鋰業、Vertex Ventures、Applied Materials 和上汽集團。