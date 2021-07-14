冠德建設再傳捷報 拿下鄰近板橋捷運府中站區都市更案

冠德建設 (2520-TW) 繼 7 月 9 日以 17.1 億元拿下台中捷綠線四維國小站土地聯開案之後，今 (14) 日再傳捷報，獲新北市政府評選爲鄰近捷運府中站區的「新北市板橋區府中段 472 地號周邊公私有土地都市更新案」最優申請人，將儘速簽約。

新北市政府財政局表示，此都市更新案基地鄰近捷運府中站及板橋車站，公有土地面積占全區更新範圍 31.46%，現況為市長宿舍，因使用效能不佳，經市府評估後，決定以公辦都市更新方式活化公地，提供市府職務宿舍及公益性服務設施，全案於 110 年 3 月公告招商，5 月截止收件，計有 2 家廠商提送申請文件。

新北市政府財政局指出，此一都市更新經新北市政府召開評選會，冠德建設提出循環再生、適切生活、教育推廣及凝聚鄰里等開發理念，經公開評選程序取得最優申請人資格，全案可望透過都市更新進行全區更新改建，打造更便捷的宜居空間創造都市的新風貌。

在捷運聯開案部分，台中捷運綠線規劃 6 站 7 處土地開發基地，2014 年首先由冠德建設投資興建文華高中站，日前再度申請投資四維國小站聯開案，並順利獲選最優申請人，冠德看好台中近年台商回流及投資案件激增所衍生的商辦需求，改採商辦大樓規劃，預計興建地下 5 層、地上 22 層，共計 2 戶店鋪及 189 戶辦公室，投資金額達 17.1 億元。