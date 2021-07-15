〈能源盤後〉傳沙國、UAE已談妥 且車用汽油需求恐降 原油跌逾2%

週三 (14 日) 交易，原油期貨價格收低，係因美國汽油需求下降的數據令原油承壓，以及交易者權衡「沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國 (U.A.E) 可能已就產量水準的協議取得進展」這項猜測。

先前沙國與 U.A.E 之間的分歧導致本月初 OPEC + 的討論戛然中止，未就原油產量水準達成協議。週三一些報導指出，U.A.E 和沙國已經各退一步，但部分報導指出，U.A.E 稱目前尚未與 OPEC + 產油國達成協議，且談判還在進行，尚需 OPEC 其他國家支持。

交易者也解析了 EIA 週三公布的美國石油供應週數據。數據顯示，美國原油供應連續第八週下降，但也隱含車用汽油需求下降，導致汽油供應量上升之意。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.12 美元或近 2.8%，收每桶 73.13 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.73 美元或 2.3%，收每桶 74.76 美元。

沙國和 U.A.E 週三相互妥協，知情人士透露，在一份更廣泛的 OPEC + 協議中，沙國也同意了 U.A.E 生產量可提高這一點。

OPEC + 本月初談判破裂，8 月起至 12 月放寬產量限制 40 萬桶 / 日的提議遭 UAE 阻擋後，石油交易一直不穩定。UAE 要求調升判斷產量的基準線 (目前約 316 萬桶 / 日)。根據報導，沙國做出妥協，U.A.E. 自 4 月起可以將基準線調高至 365 萬桶 / 日。

然而，一些報導稱，U.A.E. 能源部長否認已與 OPEC + 達成協議，且稱「雙方的審議和磋商正在進行。」

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「如果達成協議，市場對爆發全面產量戰爭的擔憂將不復存在。反之，市場擔心可能會發生產量大混戰， U.A.E. 與其他產油國都放棄減產協議，各自為政。」

然而，Flynn 認為， 即使 U.A.E 獲准可以提高產量，但加入市場的原油供應量可能也只是市場需求的最低限度。

ClipperData 大宗商品研究主管 Matt Smith 表示，「倘若 U.A.E 真的獲准提高基準線 (這是合理的要求)，OPEC + 還是會努力維持逐步增產以對應需求的上升。有鑑於此，理論上，(U.A.E.) 這點應該對當前價格的影響力不大，只會影響 OPEC + 未來的計算而已。」

EIA 庫存報告

美國原油上週 (7/9 止) 原油庫存下降 790 萬桶，為連續第八週下降。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (7/9 止) 美國原油庫存下降 490 萬桶。API 週二稍晚公布，上週 (7/8 止) 美國原油庫存下降 410 萬桶。

Smith 指出，由於煉油廠運行和出口持續走強，原油供應量下降至 2020 年 1 月以來最低點。

然而，隱含的汽油需求已大幅下降，導致汽油庫存增加，同時蒸餾油供應量持續季節性升高。EIA 表示，上週成品車用汽油供應量 (需求的代表指標) 從前一週約 1000 萬桶 / 日下降至約莫 930 萬桶 / 日。

EIA 報告指出，汽油庫存下降約 100 萬桶、蒸餾油庫存增加約 370 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週汽油庫存下降約 160 萬桶、蒸餾油庫存增加約 130 萬桶。

EIA 數據也顯示，當週俄克拉荷馬州庫欣儲油中心的原油庫存下降 150 萬桶。

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