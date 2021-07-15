盤前財經大事搶先讀2021年07月15日

今日操盤前瞻

韓國央行利率會議

美國上週初領失業金人數

美股財報季：聯合健康、小摩、美鋁

法說會：台積電

除權息：英業達、環球晶、矽創、恆大、原相、精誠等

鮑爾聽證：通膨終將放緩 現在不是升息時機點

週三 (14 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾出席眾議院金融服務委員會聽證會，他強調美國經濟復甦尚未達到可以開始縮減資產購買規模的程度，同時承認通膨上升速度快於預期。閱讀全文...

蘋果刷新高買不下手？分析師建議買台積電 ADR

週三 (14 日) 蘋果股價太高下不了手？華爾街分析師建議買入相對便宜的蘋果供應商股票，包括台積電 ADR、英特爾。閱讀全文...

外媒：三星電子 3 奈米製程可能先應用於自家晶片

據報導，南韓三星電子 (Samsung) 可能將第一代 3 奈米製程技術首先應用在自家的晶片，隨後才會將該技術應用到客戶產品中。閱讀全文...

神基董座：下半年樂觀 三大產品線逐月逐季漲價

強固型電腦廠神基 (3005-TW) 董事長黃明漢昨 (14) 日表示，下半年強固型、車用機構件、綜合機構件等展望均樂觀正向，且受到零組件、原物料價格走揚，因此也將逐月、逐季漲價反應成本。閱讀全文...

蘋果 iPhone 13 產量傳提高 20% 年底供貨上看 9 千萬支

彭博引述知情人士報導，蘋果公司 (AAPL-US) 要求供應商今年生產多達 9,000 萬支新 iPhone，比 2020 年 iPhone 12 同期產量多兩成。閱讀全文...

鴻海將參與 SES 增資案 發展次世代電池

鴻海 (2317-TW) 昨 (14) 日宣布，將參與鋰金屬高能量密度電池公司 Solid Energy Systems(SES) PIPE 增資案，透過核心技術以及資金股權的合作，發展次世代電池。閱讀全文...

SEMI：2022 年半導體設備支出破千億美元 台灣拚重返龍頭

SEMI(國際半導體產業協會) 昨 (14) 日公布 OEM 半導體設備預測報告，預估今年全球半導體設備銷售額將達 953 億美元，年增 34%，且在數位轉型推動下，2022 年設備市場可望再創新高，突破 1000 億美元大關，台灣也將重返半導體設備支出龍頭寶座。閱讀全文...

多檔航運股本周跌近 3 成 融資斷頭賣壓一波接一波

航運族群年初以來表現亮眼，但近期受到美國總統拜登擬壓抑海運運價，航運類股連日重挫，多檔航運個股本周跌幅都達 2 成以上，部分甚至逼近 3 成，融資追繳令箭在弦上，其中昨日續挫跌停的長榮 (2603-TW) 波段跌幅高達 36%，斷頭賣壓沉重。閱讀全文...