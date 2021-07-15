境外資金匯回第二年降溫 會計師分析兩大原因

境外資金專法即將在 8 月 14 日落日，但比起首年搶搭末班車踴躍匯回盛況，第二年相對冷清，會計師表示，專法第二年資金匯回情形降溫，主要有兩大原因，包括：一、大部分台商已經在第一年匯回，二、打算第二年匯回者則有些來不及規劃，或是還在猶豫中。

根據財政部統計，資金專法落日前倒數第二個月資金回台申請的金額僅 135 億，跟前一個月的數字不相上下。

資誠聯合會計師事務所家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛表示，雖然資金專法距落日只剩下一個月，可以預期最後一個月的金額也不會像第一年結束前一個月暴增數百億的金額。

分析其中的原因，洪連盛認為，主要是大部分的台商在第一年 8% 低稅率的時候，已經規劃回台。第二年回台的台商，大部分是來不及規劃、或者是游移不定而在第二年才申請回台。

洪連盛觀察，仍有大部分的台商並未依循著資金專法申請回台，主要原因是資金回台專法的立法意義良善，但是資金的使用用途受到極大的限制，因此台商鑒於資金用途的限制而卻步於申請直接回台。

其次，雖然資金專法落日後，行政院必須在一年內公告 CFC 受控外國公司反避稅法規的事情日期，但仍然有多數台商的心態是認為台灣的資訊交換程度不高，因此能存有僥倖的心態。

洪連盛說，想要積極申請資金回台的台商，大部分都在第一年已完成申請，資金專法落日後，台灣有可能很快的實行 CFC 反避稅法法規，建議台商應該盡快尋找專業的協助，釐清自己的境外公司是否符合 CFC 的規範。

洪連盛說，如果符合 CFC 的規範，台商須檢視，包括有無能力自己提供境外公司的財務報表，以及財務報表是否可以找到適當的會計師進行查核簽證，建議在 CFC 法規施行前，可尋求專業會計師的協助，妥善檢討境外公司是否符合 CFC 的規範，以及妥善檢討財務報表相關的議題並思考因應之道。