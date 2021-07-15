〈南非暴動〉豐田汽車受暴動影響 工廠陷入停工

根據《日本經濟新聞》15 日 (週四) 報導，日本豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 位在南非的汽車組裝工廠，由於當地發生暴動的緣故，已從 7 月 12 日起暫停生產作業，出口業務也同時喊停。豐田汽車表示，員工的安全是第一優先，目前還無法決定於何時復工。

豐田汽車位在南非的工廠，有生產「Hilux」皮卡、「Fortuner」SUV 及「Corolla」四門轎車，除了供應給南非國內市場也有對外出口。

南非豐田汽車 (Toyota South Africa Motors，TSAM) 在 2020 年生產約 8 萬輛汽車，只占豐田全球生產台數的 1% 左右。而在南非當地市場的銷售台數也同為 8 萬輛左右。

豐田汽車表示，南非工廠的停工決定，與全球性的半導體短缺、還有新冠肺炎 (COVID-19) 疫情無關。

南非前總統朱瑪 (Jacob Zuma) 日前因藐視法庭罪，於 7 月 7 日入監服刑 15 個月。不滿的支持群眾也從 9 日開始發起大規模暴動，暴徒四處洗劫商家與縱火，事態也延燒至今。

另根據《韓聯社》13 日報導，南韓 LG 電子 (066570-KR) 設在南非德班 (Durban) 的電視工廠，也在這次暴動當中被暴徒放火燒毀。