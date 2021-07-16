〈貴金屬盤後〉黃金逆轉早盤跌勢 連3日收漲 登1個月高點

週四 (15 日) 交易，黃金期貨價格收復早盤跌幅，連續第三個交易日上漲，收登近一個月高點。

投資者關注最新的美國經濟數據和 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的國會證詞，以判斷黃金價格的下一個方向，但似乎沒什麼採取任何大行動的理由。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 4 美元或 0.2%，收每盎司 1829 美元，基於交易最活躍合約，此為 6 月 16 日以來的最高收盤價，也是連續第三日上漲。

9 月交割的白銀期貨價格上漲 12 美分或 0.5%，收每盎司 26.39 美元。

本週迄今為止，黃金和白銀的價格均走高。

鮑爾週三向眾議院金融服務委員會表示，由於就業市場在後疫情時代仍疲於反彈，所以距離 Fed 取消部分刺激措施還有一段路要走。他也不意外地重申「通膨將是暫時的」。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「黃金對利率變化高度敏感，因為升息意味著持有無息資產的機會成本上升，鮑爾消除了短期內調整利率的市場擔憂情緒。」

週四的經濟報告顯示，美國後疫情時代復甦情況喜憂參半。

截至 7 月 10 日當週，美國初次請領失業救濟金人數自 38.6 萬人下降至 36 萬人。美國 6 月份進口物價指數上漲 1%，不含波動性燃料後的價格年增 0.7%。與此同時，費城製造業指數從 30.7 跌至 21.9，但紐約州製造業指數 7 月份自前一月的 17.4 上升至創下 43 的紀錄。

GoldCore 執行長 Stephen Flood 表示，「即使消費者物價上升，但公債殖利率已自今年稍早的高位回落，且實際利率也已下降。我們預計這種趨勢將繼續下去，因為市場意識到即使通膨上升，各國央行也將緩慢升息，因為政府債務水準過高。」

Flood 表示，這並不意味 Fed 第三季不會開始縮表，「但 Fed 和其他國家央行，例如 ECB，可能仍將落後於通膨曲線。」

券商 Zaner 分析師表示，「很難確定本週推動黃金和白銀價格上漲的主要看漲力量，但我猜測，美國公債殖利率持續下降應該是看漲力量清單的頭一項。」

他們表示，鑑於美國經濟數據令人失望，且新冠變種病毒 delta 病例不斷增加，經濟的不確定性也有可能成為市場是否湧向黃金的衡量標準。

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