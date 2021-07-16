無損台積電！英特爾擬併晶圓代工廠GlobalFoundries 依舊搞不定EUV製程

半導體巨頭英特爾 (INTC-US) 傳出與半體晶圓代工公司格芯 (GlobalFoundries) 進行 300 億美元的收購談判，以壯大晶圓代工事業，不過 Barron's 分析，此次收購恐怕無法提升英特爾與台積電在極紫外光刻技術 (EUV) 製程的競爭力。

如果此交易順利，將可支撐英特爾 200 億美元打造新代工部門的計劃。該新部門名為英特爾代工服務，旨在以其他晶片代工廠的方式運作，製造其他公司設計的晶片。

然而 Barron's 分析，此次收購不會提升英特爾與競爭對手台積電 (TSM-US) 在最先進和最複雜的處理器方面的地位，這類處理器占台積電營收近半數以上，GlobalFoundries 數年前已經放棄使用 EUV 製造類似先進晶片的計畫，這項技術非常複雜且昂貴，以至於英特爾也難以完善製程，迄今只有三星和台積電有能力使用 EUV 技術高效製造晶片。

GlobalFoundries 目前利用較舊的技術生產沒那麼先進的晶片，但這些晶片通常具有同樣重要的用途。與其他晶片廠相同的是，GlobalFoundries 也表示正在擴大產能，允諾在新加坡投入約莫 40 億美元打造新工廠。

隨著週四其他晶片股走低，英特爾也收低 1.26%，但盤後回升 0.4% 左右，報 56.05 美元。

英特爾拒絕對此報導置評。GlobalFoundries 曾由英特爾競爭對手超微半導體 (AMD-US) 所有，GlobalFoundries 未立即回應媒體置評請求，但一位發言人回應公司目前並未與英特爾進行討論。

目前總部位於美國的 GlobalFoundries 由阿布達比政府的投資部門 Global Mubadala Investment 所有。根據《華爾街日報》報導，該收購談判是在英特爾與 Global Mubadala 之間進行。

如果英特爾收購交易失敗，GlobalFoundries 可以持續進行原定 2022 年的首次公開募股 (IPO)。