高鐵：一線同仁疫苗接種率逾90%

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (16) 日宣布，第一線同仁已完成疫苗接種作業，疫苗接種率逾 90%，可大幅提升群體免疫效果，進一步確保營運和旅客乘車安全。

高鐵說明，本次同仁疫苗施打作業均以尊重同仁接種意願為前提，並確實遵照中央疫情指揮中心和行政院國土安全辦公室指示，依人員工作性質和旅客接觸的密切程度，以及維繫關鍵基礎設施運作必要性，決定接種先後順序。

為達成將每瓶疫苗施打效益發揮到最大，高鐵與北中南三地的專業醫療院所密切合作，採用刻度精密的注射器並機動調度人員接受接種，使單瓶疫苗可提供 15 人施打的比率超過 95%，一線同仁的疫苗接種率逾 90%。

另一方面，針對台北市政府日前公布高鐵台北站站務員 (案 15169) 確診和相關足跡，高鐵說明，第一時間即啟動車站公共空間和該員辦公動線的清潔消毒應變機制，並安排與該員確診前 5 天所有接觸同仁進行 PCR 檢測，結果全為陰性。

高鐵配合三級警戒延長至 7 月 26 日，警戒期間各車次列車仍維持全車對號座、每周 556 班次的旅運服務，除了均禁止飲食，全線站內餐廳以外帶為主、禁止內用。

受疫情衝擊，高鐵 6 月合併營收僅 4.01 億元，月減 78.9%，年減 87.07%，創單月史上新低，第二季合併營收 61.02 億元，年減 19.77%，也是單季新低。