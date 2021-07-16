聯發科5G天璣系列再下一城 獲Vivo、小米獨立品牌採用

中國手機品牌 Vivo 今 (16) 日推出 5G 新機 S10 系列，全系列搭載聯發科 (2454-TW) 天璣 1100 處理器，同時，小米旗下新品牌 POCO 也證實，將推出採用天璣 1200 處理器的新手機，隨著各家 5G 新品問世，也挹注聯發科下半年營運。

儘管中國手機市場近來銷售動能趨緩，不過，隨著歐美地區疫苗施打覆蓋率大幅提升，整體疫情降溫，聯發科也看好歐美、印度等地區下半年市況，預期 5G 手機、消費性產品等需求可望好轉。

Vivo 今日舉辦新品線上發表會，正式發表 S10 及 S10 Pro，兩款皆搭載聯發科旗艦晶片天璣 1100，聯發科此次也是繼拿下 S9 全系列後，再度拿下 S10 全系列的訂單，終端產品預計 7 月底發售。

另外，小米去年將新品牌 POCO 正式獨立，近期也傳出 POCO 擬再度推出新款 5G 手機 F3 GT，主要瞄準印度市場，POCO 隨後證實，該款手機將搭載聯發科天璣 1200 系列晶片，預計最快 8 月發布，可望帶動聯發科下半年出貨。

聯發科除了深耕平價、入門機種，近來也積極搶攻手機旗艦級市場，預計年底前將再推出新款旗艦晶片，成為首顆採用 Arm 新一代 CPU 架構的手機晶片，也是聯發科首顆採用台積電 5 奈米的晶片，由於量產進度超越競爭對手高通 (QCOM-US)，也傳已獲各家中國手機品牌青睞。