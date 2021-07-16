台積電臉綠、貨櫃三雄穩盤 台股跌138點收17895點 周線收紅

台積電法說行情失靈，拖累台股今 (16) 日早盤一度重摔逾 200 點，摜破萬八，下探 17779 點，但貨櫃三雄持續上演絕地大反攻，領軍航運族群走揚，終場指數跌勢收斂，下跌 138.94 點或 0.77%，收在 17895.25 點，成交值 5727.05 億元，短均失而復得，周線收紅，累計本周上漲 233 點。

台積電第二季雙率下滑，獲利也較前一季略減，低於市場預期，整場法說並無太多驚喜，周四 ADR 重挫 5.5%，台積電今日開盤也跳空大跌，最低來到 588 元，終場下跌 4%，收在 589 元，單日市值蒸發 6482 億元，降至 15.2 兆元。

長榮下周即將召開股東會，且將於 21 日出關，在買盤追捧下，今天盤中強攻漲停，達 179 元，終場漲停打開收 178.5 元；陽明現增案有驚無險地完成，今天也一度逼近漲停，挑戰重回 200 元，但終場漲幅收斂至 5%，萬海漲幅同步縮至 2%。

不過，多檔運輸股遭遇賣壓，股價陸續翻黑，其中，宅配通股價逼近跌停，散裝航商中航大跌逾 7%，台航、慧洋 - KY、新興、裕民等也都下挫 3-4%。整體運輸類股指數仍上漲逾 4%。

鋼鐵族群也遭空方鎖定，中鋼跌近 2%，東和鋼鐵、高興昌、春源、春雨、中鴻、威致、海光等，賣壓都很沉重，但彰源、允強、燁興、燁輝等零星個股仍獲資金點火，整體鋼鐵類股指數下挫近 1.4%。

隨著 8 吋晶圓產能吃緊一路看到明年，使得 MCU (微控制處理器) 供給緊缺，市場傳出，盛群有意自 8 月起，將 80% 產品價格調漲 10-15%，激勵股價直奔漲停，達 137.5 元，其他 MCU 廠也受到拉抬，凌通、九齊連袂亮燈漲停，新唐、應廣、松翰表現也不俗。