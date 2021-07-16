中國矽料產能開出 單、多晶價格同步下挫逾2%

研調機構 EnergyTrend 指出，由於中國 7 月有 2 家矽料業者陸續復工，帶動整體矽料產能回升，緩解先前供不應求的情形，本周中國單、多晶矽料價格分別下跌 2.78%、2.38%，海外地區多晶矽價格也走跌 1.45%。

EnergyTrend 表示，中國共有 11 家矽料業者，其中 3 家在上月進行例行性檢修，目前已有 2 家陸續復工，預期整體 7 月矽料產能將較上月增加，維持在 4 萬噸以上。

不過，EnergyTrend 認為，由於矽料業者僅願意向簽長約的客戶提供折讓，因此儘管價格下跌，但在散單、急單支撐下，整體價格跌幅相對有限；矽晶圓則以多晶降幅較大，主要因下游電池需求未見復甦，導致需求下滑，相關業者也僅能讓步，本周中國、海外多晶矽晶圓價格重挫 11.36%、4.55%。

太陽能電池價格則歷經數周下滑後，本周降幅稍見收斂，其中，電池大廠因陸續與客戶簽訂合約，停止下調價格，但二三線業者為求訂單成交，壓低電池報價，本周中國多晶、M6、M10 及 G12 價格下滑 1.37%、2.97%、1.96% 與 1.96%。

模組方面則因部分業者基於成本、訂單考量，未有大量訂單成交，整體觀望氣氛濃厚，本周單、多晶模組報價均持平上周。