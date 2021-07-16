台塑生醫再出脫130張聯亞藥股票 後續仍有處分規劃

台化 (1326-TW) 子公司台塑生醫今 (16) 日公告處分聯亞藥 (6562-TW)130 張股票，平均每股轉讓價格 144.83 元，總金額 3.08 億元，對聯亞藥的持股比重也由 15.15% 再降至 13.12%；台塑生醫表示，處分主要為因應營運需求，未來有許多項目都需要資金投入，後續仍有處分持股規劃。

台塑生醫 7 月初已公告申讓 2000 張聯亞藥持股，完全處分後，持股比例降為 15%；而台塑生醫今日再度公告處分聯亞藥股票，持股比重也再降至約 13%，且後續還會有處分股權的規劃。

據悉，台塑生醫董事長王瑞瑜當初應聯亞生技集團創辦人王長怡的邀請，參與投資聯亞生技分割獨立的兩家子公司聯合生物製藥和聯亞藥，成為兩家公司第二大股東，且原先是看中聯亞藥在單株抗體的技術，並不是為了疫苗。

台塑生醫表示，近期聯亞藥營運已上軌道，營收持續健康穩定成長，也正在進行擴產，看好其未來幾年的營收表現，處分主要是因應公司的投資理財規劃。

台塑生醫表示，在聯亞生技集團的投資已超過 7、8 年，未來多元發展項目中，有許多都需要資金，因此後續還會再處分持股，但仍會是其第二大股東。