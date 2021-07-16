台電股東會完成董事改選 去年累虧仍達646億元

台電今 (16) 日召開股東會，完成兩年一次董事改選，董事長、總經理續由楊偉甫、鍾炳利擔任，同時也完成承認去年營業報告、虧損撥補等，並重申供電穩定、能源產業轉型目標，根據台電財報，去年稅後純益達 236.86 億元、年增 41%，但經虧損撥補後，累計仍虧 646.05 億元，也是連續第 16 年未發放股利。

台電去年營收達 6169.72 億元、支出則達 5935.27 億元，稅前淨利 234.35 億，加計所得稅利益 2.41 億元後，去年純益達 236.86 億元，累計虧損也從 849.54 億元降至 646.05 億元。

台電今也完成兩年一次的董事改選，現任董事長楊偉甫、總經理鍾炳利均續任，獨立董事方面則由經濟部提名的周霞麗、劉嘉雯、劉志文新任。

展望今年，楊偉甫表示，台電仍有全球氣候危機、2050 年淨零碳排目標、國內用電需求攀升、夜尖峰備轉容量等挑戰，且台電身為國營事業，肩負穩定供電、友善環境、維持合理成本與電價的使命，將持續配合政府能源政策，朝增氣、減煤、展綠、非核方向推動各項短中長期建設，以達成能源轉型目標。

至於外界關注夏季電價減免影響，楊偉甫指出，目前電價穩定準備基金仍有 244 億，可作為減少收入回補，台電將全力爭取、也請股東安心。

另一方面，配合防疫政策，台電今年股東會紀念品將延後至 8 月底發放，而此次的股東會紀念品再由台電旗下文創團隊設計，並聯手台灣設計品牌 NAKNAK，取用退役變電箱拆下的門板，改造為實用的台電隔熱墊，並印有台電 LOGO。