竹科寶山二期環評初審過關 台積電2奈米廠有譜

因應晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 2 奈米擴廠需求，新竹科學園區寶山用地第二期擴建計畫四度闖關，環保署今 (16) 日下午召開環評專案小組初審會議，最終放行通過，接下來將送至環評大會審議。

竹科管理局指出，寶山用地一期擴建計畫主要提供製程研發與先期量產，台積電近年積極突破 3 奈米、2 奈米先進製程，現有廠房無法容納新一代機台，園區也已無適當用地，因而提出寶山二期擴建計畫，以維持我國半導體產業領先地位。

竹科管理局第四次送審寶山用地二期擴建計畫，該環評案總面積達 89.84 公頃，預計土地取得完成後動工，總工期約 60 個月。

台灣上半年遭遇百年大旱及用電量創高的威脅，引發環評委員擔憂，對此，竹科管理局表示，寶山二期的總用水量為每日 9.8 萬噸，扣除生活用水，預估 2030 年可使用 100% 再生水。

經濟部次長曾文生也替寶山二期背書，強調此階段的製程對於台灣未來產業發展影響相當重要，台積電已承諾會分階段拉高再生能源使用比例，經濟部會與內政部合作，盡量滿足產業所需，自 2025 年開始，全台離岸風電裝置容量也會逐年提升，可望穩定供給綠電。

至於較難處理的廢棄物問題，竹科管理局則承諾，將與處理機構與研究單位合作，持續加強廢棄物再利用的比例。

最終，環評委員決議放行，認定此案無須進行二階環評，後續將送交由環評大會審查，但竹科管理局須進一步提交空污抵換方案、再生水規劃期程、植栽減碳效益等補充說明書。