〈熱門股〉明基材搭車用熱潮 周漲1成創近兩個月新高

偏光板廠明基材 (8215-TW) 受惠面板景氣熱絡，營運維持高檔，近年積極布局的非偏光板事業也逐步發酵，除隱形眼鏡等醫療產品外，也擴大布局電池隔離膜，進軍車用市場，隨著下半年車市回溫，電池隔離膜出貨將保持成長，也激勵本周股價周漲 11.15%，攀上近兩個月新高。

明基材電池隔離膜、醫療產品等非偏光板應用逐步發酵，其中，電池隔離膜去年第四季成功打入日系車廠後，出貨保持成長，整體非偏光產品成長性也已超過偏光板本業，明基材更預期 2023 年整體非偏光營收比重，將從今年約 20% 提升至 40% 以上。

偏光板本業方面，明基材指出，第 3 季訂單維持高檔，且偏光產能從去年至今都維持滿載，將持續進行產線去瓶頸，上游補償膜等材料供給仍緊張，預期本季供需仍吃緊，待下半年產業有一條新產線開出，供需才可望恢復平衡。

明基材 6 月也受惠面板景氣熱絡，單月營收維持高檔，達 14.44 億元，月減 1.7%、年增 15.2%，第二季營收達 42.82 億元，季增 5.1%、年增 15.1%，為近八年單季新高，累計上半年營收達 83.59 億元、年增 16.7%。