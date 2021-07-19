盤前財經大事搶先讀2021年07月19日

今日操盤前瞻

美股財報季：IBM

股東會：合庫金、台達電、慧洋 - KY、台玻、宣德等

除權息：東和、廣豐、台玻、慧洋 - KY、億豐等

美股嚴重分歧、小型股面臨殺盤 華爾街：８月中旬將修正逾 10%

Market Extremes 投資長 Hayes Martin 表示，目前美股多點開花動能已減緩，市場體質狀況不佳，且小型股殺盤嚴重，預估美國主要指數八月中旬前可能將將面臨 10% 以上的修正。閱讀全文...

通膨狂飆怎麼辦？巴菲特提出兩個最佳解

美國消費者物價正以十多年來最快的速度飆升，加劇通膨對經濟造成潛在嚴重破壞的隱憂，「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 認為，投資自己和投資出色的企業是抗通膨最佳解，並認為指數基金是最適合的投資標的。閱讀全文...

中、日股市下半年撥雲見日 華爾街估上漲空間優於美股

瑞銀 (UBS) 等投行周五 (16 日) 表示，亞洲兩大的經濟體中國、日本正在著手處理今年上半年金融市場的問題，企業獲利狀況也正在改善，下半年中國、日本股市展望更加明朗。閱讀全文...

IDM 廠擴大委外釋單 台測試廠砸錢擴產啖商機

各家 IDM 大廠受惠現今半導體需求強勁，不僅自家產能滿載，也擴大委外投片至台積電 (2330-TW)，加上台灣產業聚落特性、馬國疫情嚴峻等效應，更強化 IDM 大廠與台灣封測廠深化合作，京元電 (2449-TW)、矽格 (6257-TW) 等測試廠也成為 IDM 大廠未來數年主要的合作對象。閱讀全文...

三利多助紡織業 力抗東南亞疫情短期逆風

東南亞地區疫情升溫，不只電子產業受到衝擊，紡織產業或多或少都受到影響；不過，業者認為，目前除了客戶庫存偏低，加上歐美解封、後續的節慶消費需求，以及美國擴大制裁新疆等利多，短期疫情利空仍無礙訂單的正向展望。閱讀全文...

Chromebook 市場現雜音 主流機種接棒需求

筆電在疫情催生下，今年出貨量可望再創高，但隨著全球疫苗施打率提高、市場需求逐步被滿足，供應鏈傳出今年 7-8 月 Chromebook 拉貨下修幅度高達 5 成，下半年需求恐急遽放緩，筆電代工業者直言，Chromebook 拉貨高峰確定落在第二季，下半年需求將由主流機種新機接棒。閱讀全文...

搶在地製造趨勢 PCB 原物料廠大力擴建中國產能

PCB 廠健鼎 (3044-TW)、華通 (2313-TW) 今年在大陸都有新產能開出，上游原物料廠玻纖廠富喬 (1815-TW)、CCL 廠聯茂 (6213-TW)、台光電 (2383-TW) 等今年也將重啟中國新擴廠案，聯茂更進一步規劃再投資 23 億元於江西廠擴建三期，將再增 120 萬張產能，各廠積極擴產，都是為爭奪中國製造的商機。閱讀全文...

越南疫情嚴峻 台廠受影響 復盛應用降載 5 成 華擎明起停工

高爾夫球具代工廠復盛應用 (6670-TW) 受到越南疫情轉趨嚴重，配合平陽省政府政策，今 (19) 起將降載越南廠 5 成產能，預估將影響 7 月營收約 5%。閱讀全文...