MCU族群漲翻天 專家爆這幾檔竟還有肉？

MCU 就是俗稱的「微型控制器」，應用非常廣泛，且需求多元化，包含醫療、家電、穿戴裝置、工業用等等，MCU 市場從 2018 年開始出現需求嚴重衰退，進入產業寒冬時期，但 2020 年開始因疫情影響，額溫槍、體溫感應裝置等需求大增，MCU 出貨大幅成長，雖然 2021 年額溫槍需求下降，但取而代之的是家電、穿戴裝置、視訊鏡頭等 WFH 相關需求產品，且在於晶圓代工、封測產能吃緊下，2021 晶圓、封測廠開始調漲報價或取消折價，對 MCU 廠來講也將連帶受惠。

整體 MCU 產業從 2020 疫情爆發以來，將迎來新一輪的產業旺季，MCU 市場在未來三年獲利將持續成長，預估 2021 年成長 5%、2022 年成長 10%、2023 年成長 15%。

近期強勢股

盛群 (6202-TW)：產品組合轉佳，毛利率偏低產品如額溫槍、小型家電等比重下降，毛利率將有效提升。上游晶圓代工廠預計七月初漲價，預計八月將有望再上調相關報價。全年 EPS 預估達 7-8 元

九齊 (6494-TW)：每年獲利穩定，2021 全年 MCU 營收比重再進一步拉高，公司也因應各類 MCU 供不應求，報價持續上調，下半年訂單能見度高，全年 EPS 預估達 10-12 元。

其他像是新唐 (4919-TW)、凌通(4952-TW)、笙泉(3122-TW) 等，近日漲幅也都達三成左右，且目前 PE 都還不到 20 倍，預計 Q3 都還有上漲空間。

落後補漲股

松翰 (5471-TW)：多媒體晶片需求持續旺盛，而通用性 MCU 自 Q2 也開始回升，目前不管在 NB、多媒體 IC、消費性 IC，各類 MCU 訂單出貨比維持高檔，加上 Q3 迎來旺季，報價預計將在進一步調升，全年 EPS 預估達 8-10 元。

義隆 (2458-TW)：上半年因匯損及訂單遞延下，營收無明顯成長，但下半年在 MCU 占比持續拉高下，WFH 需求旺盛，及指紋辨識產品國際大廠採用率提升，帶動營運持續大幅成長，未來將透過增加產品附加價值提升產品競爭力及銷售單價，有利營運表現持續優於整體產業。全年 EPS 預估達 16-17 元

以上兩檔為整體 MCU 族群中，目前 PE 最低兩檔，短線漲勢雖落後於其他 MCU 個股，但未來預估會有較大的補漲空間。

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