【中信投信】新興亞股回彈 台股居吸金王

由於中國人民銀行宣布自 15 日全面降準，增加市場流動性，提高對實體經濟支持力度，連帶提振新興亞股表現。睽違 4 周後，新興亞股再度迎來外資淨流入，上週外資加碼最多的前三市場為台股、南韓、印尼，金額各為 17.8 億美元（以下貨幣單位皆為美元）、2.2 億、1.3 億；台股為上週吸金王，不僅終結連 4 周贖回紀錄，且上週淨流入資金為近 26 周以來最高。新興亞股受惠中概股回彈，周線大多上揚，唯越南、菲律賓各別回檔 3.6%、2.1%。

中信小資高價 30 ETF 經理人張逸敏（00894）表示，台股多數高價股集中於電子產業，隨著電子傳統旺季到來、蘋果新機拉貨潮啟動等，題材面具利多，若未來電子類股成交比重可穩定在 4 成，甚至 5 成以上水準，將有利指數進一步揚升，則高價股後市看俏。

中信關鍵半導體 ETF 經理人（00891）張圭慧表示，根據 Gartner 預估由於晶片短缺，加上價格上漲，全球半導體市場規模於接下來兩年可望以雙位數速度成長。雖然目前市場半導體應用仍是以資訊運算、無線通訊為主，但車用半導體的成長速度明顯增快，今年成長幅度最高可達 28.9%，為下半年半導體產業值得期待的亮點。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越股近期因疫情升溫，股市回檔修正。越南多家銀行因應疫情發展，已下調貸款利率助企業度過難關，加上目前越南主要基準利率 (再融資利率) 仍處於歷史低點，資金環境寬鬆，有望緩解疫情對實體經濟的影響。

張晨瑋指出，越股短線上需時間消化疫情干擾，此外今年上半年表現亮眼，也易加重短線市場波幅，惟越股本益比已回落至 15 倍左右，具長期投資吸引力。

本資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。以上所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，本公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見仍可能有脫漏或錯誤之處，本公司不保證本資料內容及來源資料之正確及完整性；或因市場環境變化已有變更，投資標的之價格與收益亦將隨時變動，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證，投資人應自行判斷投資標的、投資風險，或尋求專業之投資建議，不應將本資料內容引為投資之唯一依據，若有投資損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責。本公司經理之基金，皆經金管會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟並不表示絕無風險，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責投資之盈虧，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可前往本公司網站 (www.ctbcinvestments.com) 及公開資訊觀測站 (mops.twse.com.tw) 中查詢。各銷售機構均備有基金公開說明書，歡迎索取。投資涉及新興市場部份，其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。中國信託投信獨立經營管理。