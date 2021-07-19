繼車電股大漲後 注意遭法人鎖碼的IC設計及蘋概股

萬寶投顧王榮旭指出，台股上周突破萬八站上 18034 新高點之後拉回，估計是漲多後的回檔整理，因為通膨升溫並非新的利空，而 Delta 病毒引發的疫情復燃，依照過去經驗，疫情的利空衝擊股市大多屬於短線，後面也都會再漲起來，所以疫情的利空反而出現買點。

台股拉回除了受美股影響，主要還是在台積電法說會後跌回季線整理。台積電佔大盤權重接近 3 成，若能順利接棒，當然大盤要過萬八且加速上攻 2 萬點就不是難事；若接棒不順，也只是讓大盤漲數減緩，對下半年中小電子股的行情未必是壞事。

這幾天可以發現台積電雖然拉回，傳產、航運與鋼鐵即使吸金，也沒有再像 6 月時的的強漲，反倒是大盤拉回，櫃買指數逆勢創下 12 年來新高，代表賣壓主要集中在大型的權值股。

萬寶投顧王榮旭強調，中小電子股正在走自己的路。6 月以來專欄中提醒法人選股風向球正在改變，尤其投信慢慢將上半年漲多的傳產在高檔獲利落袋，轉向中小電子股。根據統計，投信 6 月買超上櫃股票達 143 億元，創下 14 年以來單月最大買超規模，且 7 月持續買超。

6 月專欄中推介的車用電子合晶 (6182-TW)、康普 (4739-TW)、台半 (5425-TW) 與晶相光 (3530-TW)，這波漲幅少則 3 成多則 5 成，這些車用電子也都有見到投信的影子。

萬寶投顧王榮旭認為，電子沉澱大半年後籌碼乾淨，只要有法人點火，要漲就不難。7 月後法人點火對象，從車用電子擴大到 IC 設計、蘋概股。台積電法說會強調，採取的是穩定價格，並全力支援車用 MCU，有利 IC 設計業者。6 月專欄推薦的智原 (3035-TW) 及盛群 (6202-TW) 最近股價大漲；新唐 (4919-TW)、創惟 (6104-TW) 也跟著起來。

最新冒出頭還有松翰 (5471-TW)，挾著低本益比優勢，今天 (7/19) 也拉出第一根轉強紅棒。松翰切入車用晶片打入歐美一線後裝市場，已開始出貨，今年 EPS 估計 8~10 元，獲利前景高於盛群及新唐，但股價相對偏低，在 MCU 類股一檔接一檔大漲創新高之後，松翰補漲空間大。

另外，晶豪科 (3006-YW) 受惠利基型 DRAM 合約價上半年大漲，前 5 個月 EPS 達到 5.15 元，依照每光 7 月初法說會估計記憶體吃緊狀況將延續到明年，下半年旺季效應可期。晶豪科的本益比優勢，也可望再度轉強。

萬寶投顧王榮旭表示，上週五 (7/16) 投信罕見大買鴻海 (2317-TW)，似乎法人也認同新 iPhone 備貨調高 2 成的機會不小。6 月以來專欄中推介的蘋概股欣興 (3037-TW) 與宏捷科 (8086-TW)，這波也默默漲了 3 成，法人正擴大戰往台光電 (2383-TW)、GIS-KY(6456-TW) 及華通 (2313-TW) 布局。估計今年 EPS 分別為 15~16 元、11~12 元、4~4.5 元，本益比都只有 10 幾倍。時序正進入蘋果拉貨旺季，業績正要開始爆發，後勢看好。

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