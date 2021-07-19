〈越南疫情嚴峻〉同奈政府祭三就地原則 儒鴻仁澤廠縮減部分產能

成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (19) 日公告，子公司儒鴻紡織 (越南) 配合越南同奈省政府新防疫政策，今日起縮減部分產能，至於對財務及業務的影響，公司指出，仍須疫情後續發展以及當地政府防疫政策而定。

儒鴻表示，仁澤廠區上周進行人員篩檢時發現有疑似確診者，自 7 月 14 日至 17 日停工 4 天，進行全廠人員篩檢以及環境消毒，而目前確診同仁已經送醫治療，其餘員工篩檢後也未有新增確診案例。

雖然儒鴻目前已經完成相關措施，但因為同奈省政府宣布新的防疫政策「三就地原則」(就地生產、就地吃飯、就地休息)，因此自即日起配合政策縮減產能。

儒鴻表示，由於三就地原則，在人力調度上較為困難，雖然 7 月出貨看起來還沒有太大問題，但若時間拉長，對 8 月營收出貨造成影響；仁澤廠約占儒鴻整體成衣產能 15%。

儒鴻強調，目前已向當地主管機關提出生產營運計劃書，以期在政府規範之防疫政策下進行工廠訂單生產，並持續加強防疫措施，同時密切觀察後續發展情形，採取必要應變措施，並以員工健康為第一優先來安排工廠訂單生產，並視情況需要進行生產調度。