外資狂賣424億，接下來行情結束了嗎?

◆首先須先看美股怎麼了?

雖零售銷售跳增但似乎不敵消費者信心下滑，

再加上感染 Delta 變種病毒的人數跳升引發疑慮，

促使美國四大指數全面走低。

但實際上

根據 #龍捲風操盤術: 日線找買賣點，週線看波段，月線看趨勢

美股四大指數本來日 KD 就已死亡交叉了

所以本來就要跌

跌下來後，要留意週 KD 的變化，

若仍舊能維持黃金交叉的話，代表壓回仍多，

若週 KD 也變死亡交叉的話，那回檔幅度就會大些，

目前費半疑慮會較大

◆台股該怎麼辦?

這裡要分 2 塊

●一塊是加權，●一塊是 OTC

加權日 KD 高檔背離，並伴隨死亡交叉，所以本來就會跌

# 權值股 會較弱

尤其影響 #電子股，

而 #鋼鐵，及 #航運 反而在接近 20 軸時出現黃金交叉，

所以鋼鐵，航運會轉強

很明顯的【鋼鐵股】今日多家漲停，目前漲上來了！

能追嗎?

其實比較好的買點是在上週 (詳情可參閱 https://lihi1.com/ibv74)

而今日鐵礦砂，及不鏽鋼報價並未上漲

代表此族群衝高不宜再追價

可等震盪

而【航運股】

本週肯定是重中之重

#陽明 (2609-TW)19 日參加元大法說會、20 日新股上市，

以及 #慧洋（2637-TW）週一除息 1.5 元 (盤中一度填息)

#萬海 (2615-TW) 周二召開股東會,

#長榮 (2603-TW)21 日股東會，同日有望結束分盤交易處置；

#台航 (2617-TW)21 日補券日；

#裕民 (2606-TW)23 日補券日，都將成為新聞焦點

而這些題材背後，其實不是要注意老闆說甚麼

而是要去看 #股價如何反應

●而 OTC 部分 (代表中小型個股)

判別模式依舊看日 KD

今天黃金交叉喔

從 5 月 26 日之後就於高檔 (80 軸以上高檔鈍化) 是為極為強勢的盤

所以電子股並非沒有機會

而是應該聚焦在【中小型】個股上

中小型的電子又可分成 #半導體 和 #車用零組件

半導體: MCU、MOSFET、矽晶圓、封測等各有各的題材

而車用就是 (電池、ADAS)

#MCU

馬國封城 爆 MCU 缺貨漲翻天，

(6202-TW) 盛群、(6494-TW) 九齊、(4919-TW) 新唐、(4952-TW) 凌通、(3122-TW) 笙泉、(5471-TW) 松翰、(2458-TW) 義隆、(6457-TW) 紘康等震盪就可留意

#MOSTET:(6138-TW) 茂達、(6435-TW) 大中、(5299-TW) 杰力、(3317-TW) 尼克森、(8261-TW) 富鼎、(6525-TW) 捷敏，甚至還可延伸至 GaN、SiC 的 (3016-TW) 嘉晶、(3707-TW) 漢磊

#矽晶圓:(6488-TW) 環球晶、(5483-TW) 中美晶、(3532-TW) 台勝科、(6182-TW) 合晶

#電池: (6509-TW) 聚和已狂飆了，(4739-TW) 康普、(4721-TW) 美琪瑪、(8183-TW ) 精星、(3625-TW) 西勝會有機會嗎

今天發現一檔

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《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》