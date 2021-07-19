順達上半年獲利年減16% 每股賺3.07元

鋰電池模組廠順達 (3211-TW) 今 (19) 日公告第二季自結，稅後純益 2.28 億元，季增 1.33%，年減 48.88%，每股稅後純益 1.55 元，累計上半年稅後純益 4.53 億元，年減 15.8%，每股稅後純益 3.07 元；由於缺料影響，順達第二季營收規模下降，加上原料上漲，影響上半年獲利較去年衰退。

順達第二季營收 50.19 億元，季減 2.74%，年減 9.34%，營益率 4.15%，季減 1.98 個百分點，年減 4.16 個百分點，稅後純益 2.28 億元，季增 1.33%，年減 48.88%，每股稅後純益 1.55 元。

順達上半年營收 101.79 億元，年增 19.73%，營益率 5.16%，年減 1.57 個百分點，稅後純益 4.53 億元，年減 15.8%，每股稅後純益 3.07 元。

順達第二季受缺料影響，鋰電池模組出貨受限，影響營收較第一季、去年同期下滑，展望下半年，隨著傳統旺季到來，加上先前遞延的訂單發酵，營收可望重返成長軌道。

順達表示，今年將持續提升現有客戶市占率，量產家用儲能電池模組，積極開發資通訊以外的產品與業務，另外，也將整合兩岸產能，優化成本與庫存管理，提升動、儲能電池模組產能和業務彈性。