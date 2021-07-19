美、英、歐盟和北約共同譴責中國金援駭客攻擊 包含微軟事件

美國、英國、歐盟和部分北大西洋公約組織 (NATO) 成員國週一 (19 日) 共同譴責中國政府惡意操弄一系列資料盜竊、惡意勒索軟體及網路間諜等攻擊事件，包含今年稍早爆發的微軟 Exchange 電子郵件服務的駭客攻擊。

今年 3 月，微軟電子郵件伺服器軟體 Exchange Server 遭受大規模網路駭客攻擊，傳出至少 3 萬個美國組織以及全球數十萬個組織受害，微軟隨後指出駭客攻擊來自中國駭客組織「Hafnium」，但遭到中國否認。

英國外交大臣拉布 (Dominic Raab) 透過聲明表示，中國政府必須結束這種系統性網路破壞，若中國拒絕這麼做，英國將對其究責，歐盟外交政策負責人波瑞爾 (Josep Borrell) 也指控中國策劃的網路攻擊，對當地政府機構和企業造成安全風險與龐大經濟損失。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 則稱：「負責任的國家不會不分青紅皂白傷害全球網路安全，也不會故意窩藏網路罪犯，更不用說金援或與他們合作。」

美國還表示將對中國國安部相關的 4 名中國公民提出訴訟，指控他們在 2011 年至 2018 年期間，入侵美國和國外數十家公司、大學和政府機構的電腦系統，還試圖透過掩護公司 (front company) 來掩蓋中國政府在駭客攻擊中扮演的角色。

除了英國、美國和歐盟，據報導，包含澳洲、加拿大、紐西蘭、日本和北大西洋公約組織 (NATO) 均認為中國必須為先前的駭客攻擊負責。

一位拜登政府高級官員稱，將與盟國共享網路攻擊的相關情報，並在網路防禦和安全領域進行合作。

官員表示，週一發布的報告將證明中國國安部如何利用駭客組織，於全球進行未經授權的網路活動，美國國安局 (NSA)、中央情報局(CIA) 和聯邦調查局 (FBI) 將揭露中國政府資助的網路駭客在對付美國及盟國時所採取的 50 多種策略，提供應對威脅時的建議與緩解措施。