【永豐期貨】電子族群賣壓出籠 台股跌逾百點回測月線

期貨走勢

台指期週一下跌 131 點至 17793 點。價差方面，台指期正價差縮至 3.75 點，電子期正價差縮至 0.21 點，金融期正價差縮至 0.33 點。現貨部分，三大法人賣超 452.95 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 2915 口至 - 13178 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 4289 口至 - 33866 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 3874 口至 - 19799 口。

上週五市場擔憂 Delta 變種病毒的不確定性， VIX 指數上漲，而週末 opec + 達成協議，能源、金融和晶片股疲軟，美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.86%，標普 500 下跌 0.75%，那指下跌 0.8%，費半下跌 2.25%。受美股下跌影響，台股今天早盤開低後震盪，大盤最低一度跌至 17708.15 點，所幸航運及鋼鐵族群撐盤，使尾盤跌幅收斂，加權指數終場下跌 0.59%，收 17789.25 點，回測月線。權值股來看，台積電今天最低來到 578 元，終場下跌 1.18%，失守季線，聯電則下逾 2%，收 52.6 元，整體來看，電子族群轉弱，今天資金由航運與原物料族群接棒，而在電子族群熄火之下，萬八關卡壓力仍大，加上美股四大指數回檔，靜待財報週來臨，短線大盤恐先在萬八之下震盪整理。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 17600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.91 降至 0.84。VIX 指數上漲 2.27 至 20.81。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)

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