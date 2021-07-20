〈台股盤前要聞〉陽明下半年營運站穩高檔、百容廠房徵收利益入袋 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，陽明董事長鄭貞茂於法說會上表示，下半年海運供需缺口可能還會擴大，營收和獲利將繼續維持高檔；百容中國蘇州廠部分廠房被當地官方徵收，補償利益第二季入帳，挹注單季每股純益超過 1.25 元，超越去年全年。以下是今 (20) 日必看重要財經新聞。

陽明看下半年仍供不應求 營收、獲利持穩高檔

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 昨 (19) 日召開線上法說會，吸引多達 400 人參加，陽明董事長鄭貞茂指出，由於歐美塞港使艙位供不應求，進而造成各航線運價上漲，美國政府關切聯合壟斷的態度並不會影響運價，而陽明總經理杜書勤則表示，下半年市況比起上半年，不會有太大變化，供需缺口甚至會擴大，營收和獲利將繼續維持高檔。閱讀全文...

百容蘇州廠區徵收利益上季入帳 單季每股純益逾 1.25 元超越去年全年

百容 (2483-TW) 江蘇蘇州廠區部分廠房被當地官方徵收，徵收補償利益人民幣 3150 萬元 (約新台幣 1.36 億元)，已確定在第二季入帳，挹注每股純益 1.25 元，百容第二季每股純益將遠超過 2020 年全年 0.76 元，法人指出，受惠擴產效益加上業外轉投資帶動，全年獲利可望寫 2000 年來新高。閱讀全文...

中鋼 6 月稅前盈餘 83 億元續創高 上半年每股稅前賺 2.23 元

中鋼 (2002-TW) 昨 (19) 日公告自結 6 月稅前盈餘 83.06 億元，月增 9%，續寫單月新高；第二季稅前盈餘 221.02 億元，季增 68.7%，每股稅前盈餘 1.4 元，上半年稅前盈餘 352.01 億元，每股純益 2.23 元。閱讀全文...

高端新冠疫苗將與歐盟討論三期試驗設計 拚年底前啟動

高端疫苗 (6547-TW) 昨 (19) 日表示，取得國內緊急使用授權 (EUA) 後，將加速國外三期臨床試驗，包括巴拉圭三期試驗，以及正在與歐盟政府討論試驗設計方向，力拚年底啟動。閱讀全文...

鴻海股東會防疫嚴現場分區直播 劉揚偉不與股東同場

鴻海 (2317-TW)23 日將召開股東會，但今年疫情嚴峻，還碰上颱風攪局，公司表示，不會安排接駁車，也不會安排股東與董事長劉揚偉同場，將另開場地以直播的方式讓到場股東參與。閱讀全文...

美琪瑪前 5 月獲利年增 118% 每股賺 1.31 元

正極材料業者美琪瑪 (4721-TW) 昨 (19) 日公告 5 月自結，稅後純益 0.27 億元，月增 50%，年增 1270%，每股稅後純益 0.35 元，年增 133%，累計前 5 月稅後純益 0.98 億元，年增 118%，每股稅後純益 1.31 元；受惠正極材料需求暢旺，加上金屬原料價格上漲，美琪瑪前 5 月獲利已逼近去年前三季的 1.39 元。閱讀全文...