〈貴金屬盤後〉delta高傳染率 美元走強 美股遭拋售 黃金連2跌

週一 (19 日) 交易，在美元走強和全球股市大幅拋售的情況下，黃金期貨價格連續第二日收低，部分係因 delta 新冠變異病毒的散播再度引起市場擔憂。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，「黃金最近被過度宣傳為一種通膨對沖工具，這讓感覺央行即將要啟動緊縮的投資人感到失望，接著提前一步做出拋售。」

黃金走跌之際，美股也廣泛走跌。「黃金很少會只因為美股下跌就上漲，反而常在股市下跌時受到獲利了結的衝擊，因為對沖基金和其他投機者可藉此籌措現金以滿足股市虧損部位追加保證金的要求。」

8 月交割的黃金期貨價格下跌 5.80 美元或 0.3%，收每盎司 1809.20 美元。

上週五黃金收低 0.8%，但週線仍上升約 0.2%，為連續第四週上升，創 5 月 28 日以降最長週線上升走勢。

Metals Daily 執行長 Ross Norman 表示，黃金價格在 200 日 MA 看到阻力，他將價格定在約莫每盎司 1825 美元。上海和印度的價格正在「小幅下滑」，黃金可能很難維持任何上漲勢頭。

與此同時，美國和全球其他地區的新冠疫情再度因 delta 變異病毒的高傳染率而病例上升。美國約有 8200 萬人尚未接種疫苗或沒有新冠病毒抗體，因此市場越來越擔心 delta 變異病毒很可能對經濟造成新的打擊。

這樣的擔憂情緒驅動投資者奔向美元的安全性，給黃金帶來了一些初步壓力。ICE 美元指數上升 0.1%。美元上升不利美元計價的黃金，因美元走強會削弱黃金對海外買家的吸引力。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「就目前而言，我們確實看到美元指數走強，這正拉低黃金價格。」

Aslam 表示，黃金守住 100 日 MA (每盎司 1791.17 美元) 對看漲的投資者來說是好跡象，但也警告，若金價摜破該水準，趨勢可能不利黃金。

美股大跌之際，10 年期公債殖利率也下跌至 1.20% 以下，創 2 月中旬以來的最低水準。

其他金屬商品交易