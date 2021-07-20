疫情趨緩 國泰金：景氣、股市樂觀情緒雙升

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布 7 月國民經濟信心調查結果，本土疫情趨緩，景氣展望與現況指數皆上揚，民眾大額消費意願開始回復，此外，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好也都呈現回升表現。

國泰金表示，國發會最新公布的 5 月景氣對策信號維持紅燈，領先指標微幅下滑；近期防疫政策維持第三級警戒，但本土疫情逐漸緩和，景氣展望指數回升至 3.7，比起 6 月的 - 20.3，不僅轉正，呈現大舉提升；現況指數也從 6 月的 - 51.5 微幅上揚至 - 50.9；民眾薪資上漲預期指數走高至 - 5.6 ，優於 6 月的 - 11.7，大額消費意願指數同步升至 - 2.7，也高於 6 月的 - 22，顯示本土新增確診人數下滑支撐消費信心改善。

國泰金表示，72% 民眾預期今年經濟成長在 3% 以上，52% 則認為通膨介於 1-2%。主計總處估計 2021 年經濟成長 5.46%，通貨膨脹率 1.72%，本月調查結果顯示，民眾對於 2021 年台灣經濟成長率的平均預期值為 3.99%，高於 6 月的 3.87%，72% 民眾認為今年經濟成長率會達到 3% 以上，亦較上月的 69% 增加；民眾對於 2021 年平均通膨預期值為 2.02%，高於 6 月的 1.82%，預期今年通貨膨脹率介於 1-2% 的民眾比例為 52%。

此外，隨著本土疫情降溫，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好皆回揚，國泰金表示，本土疫情持續降溫，提振民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好，本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數回升至 17.7 ，高於 6 月的 2.2，風險偏好指數也從 6 月的 4.6 上揚至 12。

根據 GOOGLE 人流趨勢報告，6 月零售與大眾運輸的人流已有回升的跡象，而７月中進入為解封，有 41.4% 的民眾在疫情趨緩且政府放鬆管制措施的情況下，將開始恢復外出活動，28.8% 民眾傾向在台灣達到群體免疫且政府相關限制解除才會外出活動，而 16.5% 民眾會在完全施打兩劑疫苗後恢復活動，僅 13.3% 民眾認為在打完第一劑疫苗即可恢復外出。

中央流行疫情指揮中心日前雖延長三級警戒至 7 月 26 日，但同時宣布多項微解封的鬆綁措施。本次調查結果顯示，疫情趨緩後，有 54% 的民眾最想規劃旅行，17.8% 民眾想到餐廳、咖啡館與酒吧等場所用餐，9.9% 民眾選擇繼續宅在家，7.2% 民眾想去健身房或運動中心，7.2% 民眾則想從事看電影等室內休閒娛樂活動，僅 3.9% 民眾會去大型購物中心購物。