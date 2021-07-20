〈萬海股東會〉澄清歐美舉動是避免聯合壟斷 非打擊運價

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (20) 日召開股東常會，對於近期市場有關於美國和歐盟相繼要打壓運價的消息影響，萬海回應，現在運價上漲是市場供不應求結果，沒有聯合壟斷的行為就不會有問題。

萬海說明，歐美基本的精神是尊重自由市場經濟，此次美國拜登總統行政命令主要目的是為幫助美國當地農產品出口，避免有壟斷或反競爭的違法行為。

然而，目前海運運價上漲是市場供不應求結果，由於全球閒置運力以小於 0.7%，創史上最低水準，代表能用的船均已投放到航線上，並非船公司人為操控運力供給，在缺船問題很嚴重下造成船舶租金持續上漲，並非聯合壟斷的行為，就不會有問題。

對於今年以來積極造船，萬海強調，造船是因應客戶需求，可提供穩定優質的航線服務。

萬海上半年陸續投入美國線和南美西航線，占營收比重已近 40%，隨著 6 月中旬起開出美東線，萬海看好將對下半年營收會有更多挹注。

不過，在擴大北美線的布局後，萬海也不諱言，暫時不考慮進軍歐洲線，目前沒有適合的船舶支援。

另外，萬海在股東會中也通過盈餘分配案，每股配發現金股利 1 元、股票股利 1 元，合計共配發股息 2 元。